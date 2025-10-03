logo

BTC/USD

120441

ETH/USD

4487.52

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг что-то готовит: где РФ в разы усилила разведку
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг что-то готовит: где РФ в разы усилила разведку

РФ усилила разведку на юге Украины, ежедневно враг запускает до 250 дронов

3 октября 2025, 14:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В южных областях Украины россияне начали применять на 10-15% больше дронов, чем в августе. Речь идет о разведывательных беспилотниках. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Враг что-то готовит: где РФ в разы усилила разведку

Дрон. Фото: из открытых источников

"Ежедневно мы фиксируем у себя на направлении 200-250 разведывательных дронов, часть из которых мы пытаемся сбить/посадить. С тем, что несколько дней подряд было ухудшение погода, их было меньше, а до того противник наращивает этот компонент и постоянно ведет разведку", — отметил Волошин.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты предприняли попытку открыть новое направление для наступления. Противник пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Степовое Запорожской области, чтобы еще ближе приблизиться к Запорожью. Однако ничего у россиян не получилось. После того, как они потерпели неудачу, они были вынуждены отступить. Об этом в интервью "Укринформ" заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Уже сегодня под утро противник пытался открыть новое направление — начать штурмы в сторону населенного пункта Степовое", — рассказал спикер. 

По информации разведки, Россия сосредоточила силы и средства около населенного пункта Жеребянки, желая наступать на позиции ВСУ в направлении Лукьяновского.

Также издание "Комментарии" сообщало – Силы обороны Украины разрезали так называемый "Добропольский выступ" российских захватчиков. За минувшие сутки украинские воины восстановили контроль над 2,2 кв.км территории. Советующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Телеграмм-канале.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости