Враг что-то готовит: где РФ в разы усилила разведку

В южных областях Украины россияне начали применять на 10-15% больше дронов, чем в августе. Речь идет о разведывательных беспилотниках. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Дрон. Фото: из открытых источников

"Ежедневно мы фиксируем у себя на направлении 200-250 разведывательных дронов, часть из которых мы пытаемся сбить/посадить. С тем, что несколько дней подряд было ухудшение погода, их было меньше, а до того противник наращивает этот компонент и постоянно ведет разведку", — отметил Волошин.

"Уже сегодня под утро противник пытался открыть новое направление — начать штурмы в сторону населенного пункта Степовое", — рассказал спикер.

