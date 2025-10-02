Путин отдал приказ наступать на Запорожье: чем закончилась очередная авантюра РФ

Российские оккупанты предприняли попытку открыть новое направление для наступления. Противник пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Степовое Запорожской области, чтобы еще ближе приблизиться к Запорожью. Однако ничего у россиян не получилось. После того, как они потерпели неудачу, они были вынуждены отступить. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформ" заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Уже сегодня под утро противник пытался открыть новое направление — начать штурмы в сторону населенного пункта Степовое", — рассказал спикер.

По информации разведки, Россия сосредоточила силы и средства около населенного пункта Жеребянки, желая наступать на позиции ВСУ в направлении Лукьяновского.

"В одном из этих боевых столкновений противник попытался даже провести массовый штурм на мотоциклах, использовав шесть единиц техники", — подчеркнул Волошин.

Он добавил, украинские защитники отбили этот штурм, ликвидировав оккупантов и уничтожив их технику.

Силы обороны Украины разрезали так называемый "Добропольский выступ" российских захватчиков. За минувшие сутки украинские воины восстановили контроль над 2,2 кв.км территории. Советующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Телеграмм-канале.

Главком добавил, что украинские защитники делают все, чтобы нанести максимальные потери врагу. Были проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. На отдельных направлениях Силы обороны продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боев было ликвидировано 52 российских захватчика. Всего за сутки враг потерял 80 человек.



