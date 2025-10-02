logo

Война с Россией Путин отдал приказ наступать на Запорожье: чем закончилась очередная авантюра РФ
Путин отдал приказ наступать на Запорожье: чем закончилась очередная авантюра РФ

Сегодня под утро противник пытался открыть новое направление фронта

2 октября 2025, 15:16
Российские оккупанты предприняли попытку открыть новое направление для наступления. Противник пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Степовое Запорожской области, чтобы еще ближе приблизиться к Запорожью. Однако ничего у россиян не получилось. После того, как они потерпели неудачу, они были вынуждены отступить. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформ" заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Путин отдал приказ наступать на Запорожье: чем закончилась очередная авантюра РФ

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Уже сегодня под утро противник пытался открыть новое направление — начать штурмы в сторону населенного пункта Степовое", — рассказал спикер.

По информации разведки, Россия сосредоточила силы и средства около населенного пункта Жеребянки, желая наступать на позиции ВСУ в направлении Лукьяновского.

"В одном из этих боевых столкновений противник попытался даже провести массовый штурм на мотоциклах, использовав шесть единиц техники", — подчеркнул Волошин.

Он добавил, украинские защитники отбили этот штурм, ликвидировав оккупантов и уничтожив их технику.

Читайте также на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины разрезали так называемый "Добропольский выступ" российских захватчиков. За минувшие сутки украинские воины восстановили контроль над 2,2 кв.км территории. Советующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Телеграмм-канале.

Главком добавил, что украинские защитники делают все, чтобы нанести максимальные потери врагу. Были проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. На отдельных направлениях Силы обороны продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боев было ликвидировано 52 российских захватчика. Всего за сутки враг потерял 80 человек.




