Путин отдал приказ наступать на Запорожье: чем закончилась очередная авантюра РФ

Кравцев Сергей
Российские оккупанты предприняли попытку открыть новое направление для наступления. Противник пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Степовое Запорожской области, чтобы еще ближе приблизиться к Запорожью. Однако ничего у россиян не получилось. После того, как они потерпели неудачу, они были вынуждены отступить. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформ" заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
По информации разведки, Россия сосредоточила силы и средства около населенного пункта Жеребянки, желая наступать на позиции ВСУ в направлении Лукьяновского.
Он добавил, украинские защитники отбили этот штурм, ликвидировав оккупантов и уничтожив их технику.
Главком добавил, что украинские защитники делают все, чтобы нанести максимальные потери врагу. Были проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. На отдельных направлениях Силы обороны продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боев было ликвидировано 52 российских захватчика. Всего за сутки враг потерял 80 человек.