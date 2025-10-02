Путін наказав наступати на Запоріжжя: чим закінчилася чергова авантюра РФ

Російські окупанти спробували відкрити новий напрямок для наступу. Противник намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Степне Запорізької області, щоб ще ближче наблизитися до Запоріжжя. Однак нічого у росіян не вийшло. Після того, як вони зазнали невдачі, вони були змушені відступити. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

"Вже сьогодні під ранок противник намагався відкрити новий напрямок — розпочати штурми у бік населеного пункту Степове", — розповів спікер.

За інформацією розвідки, Росія зосередила сили та кошти біля населеного пункту Жереб'янки, бажаючи наступати на позиції ЗСУ у напрямку Лук'янівського.

"В одному з цих бойових зіткнень противник спробував навіть провести масовий штурм на мотоциклах, використавши шість одиниць техніки", — наголосив Волошин.

Він додав, що українські захисники відбили цей штурм, ліквідувавши окупантів і знищивши їхню техніку.

