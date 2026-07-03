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Ворог продовжує бити по АЗС: дипломат пояснив, чому це програшна стратегія

Надзвичайний і Повноважний Посол України Валерій Чалий вважає, що ударами по АЗС РФ просто розписується у власній недолугості

3 липня 2026, 13:55
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Кравцев Сергей

Ворог продовжує наносити цілеспрямовані удари по АЗС у Сумській області. Проте кожен, хто може включити логіку має розуміти, що бити по АЗС, яких в Україні кілька тисяч і можна швидко запровадити альтернативу у вигляді мобільних АЗС – це те ж саме, що бити по спиртових заводах: результат – нуль! Тому що моментально буде горизонтальне рішення з виробництва альтернативи. До речі, в Україні якість первака може бути ще краща. Таку думку висловив голова правління Українського кризового медіа-центру, Надзвичайний і Повноважний Посол України Валерій Чалий.

Ворог продовжує бити по АЗС: дипломат пояснив, чому це програшна стратегія

Удари по АЗС. Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснив, що ворог йде на абсолютно безглузді кроки, які можна вважати тупою помстою за пусті каністри на болотах. 

"Ворог, що приймає нераціональні й неефективні рішення точно прокладає шлях до своєї поразки. До речі, з українського Криму поки ще є час і можливість евакуюватися, а не займатися оцим всім…", — підсумував Валерій Чалий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська армія здійснила чергову серію жорстоких ударів по українських містах і селах. Найбільше руйнувань та жертв зафіксовано на Дніпропетровщині, також під ударом опинилася Сумська область. Ворог цілеспрямовано нищив житлові будинки, підприємства та цивільну інфраструктуру.

У Кривому Розі нічна атака призвела до значних руйнувань та травмування людей.

"Вночі ворог атакував Кривий Ріг. 7 людей постраждали, — повідомили в ДСНС, — двох із них госпіталізували до лікарні".

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські терористичні війська завдали авіаційного удару керованою авіабомбою по навчальному закладу в Сумах, де в момент атаки проходили літні виховні заходи для дітей. Лише завдяки випадковому збігу вдалося уникнути масових жертв – школярі залишили будинок незадовго до прильоту.

Як повідомили у Сумській міській військовій адміністрації, удар припав по навчально-виховному комплексу. Незважаючи на відсутність навчального процесу, у приміщенні знаходилися педагоги, які організовували для дітей літні заняття та дозвілля.




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