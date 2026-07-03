Враг продолжает наносить целенаправленные удары по АЗС в Сумской области. Однако каждый, кто может включить логику, должен понимать, что бить по АЗС, которых в Украине несколько тысяч и можно быстро ввести альтернативу в виде мобильных АЗС – это то же, что бить по спиртовым заводам: результат – ноль! Потому что моментально будет горизонтальное решение по производству альтернативы. Кстати, в Украине качество первака может быть еще лучше. Такое мнение высказал глава правления Украинского кризисного медиа-центра, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Валерий Чалый.

Удары по АЗС. Фото: из открытых источников

Эксперт объяснил, что враг идет на совершенно бессмысленные шаги, которые можно считать тупой местью за пустые канистры на болотах.

"Враг, принимающий нерациональные и неэффективные решения, точно прокладывает путь к своему поражению. Кстати, из украинского Крыма пока есть время и возможность эвакуироваться, а не заниматься этим всем…", — подытожил Валерий Чалый.

Читайте на портале "Комментарии" — российская армия совершила очередную серию жестоких ударов по украинским городам и селам. Больше разрушений и жертв зафиксировано на Днепропетровщине, также под ударом оказалась Сумская область. Враг целенаправленно уничтожал жилые дома, предприятия и гражданскую инфраструктуру.

В Кривом Роге ночная атака привела к значительным разрушениям и травмированию людей.

"Ночью враг атаковал Кривой Рог. 7 человек пострадали, — сообщили в ГСЧС, — двое из них госпитализированы в больницу".

Также издание "Комментарии" сообщало – российские террористические войска нанесли авиационный удар управляемой авиабомбой по учебному заведению в Сумах, где в момент атаки проходили летние воспитательные мероприятия для детей. Лишь благодаря случайному совпадению удалось избежать массовых жертв – школьники покинули дом незадолго до прилета.

Как сообщили в Сумской городской военной администрации, удар пришелся по учебно-воспитательному комплексу. Несмотря на отсутствие учебного процесса, в помещении находились педагоги, которые организовывали для детей летние занятия и досуг.



