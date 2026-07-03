Масовані удари по АЗС: люди живцем горіли від обстрілів на заправках

Російська армія здійснила чергову серію жорстоких ударів по українських містах і селах. Найбільше руйнувань та жертв зафіксовано на Дніпропетровщині, також під ударом опинилася Сумська область. Ворог цілеспрямовано нищив житлові будинки, підприємства та цивільну інфраструктуру.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

У Кривому Розі нічна атака призвела до значних руйнувань та травмування людей.

"Вночі ворог атакував Кривий Ріг. 7 людей постраждали, — повідомили в ДСНС, — двох із них госпіталізували до лікарні".

У місті понівечено будинки, освітні установи та автівки. Не встигли люди оговтатися від нічного жаху, як зранку окупанти знову вдарили по Криворізькому району. Цього разу поцілили в автозаправну станцію у Софіївській громаді.

"Загинула одна людина, ще троє поранені, — зазначили рятувальники, додавши про масштаби іншої атаки: — Через обстріли Шахтарської громади Синельниківського району постраждали троє людей".

Окрім цього, під ворожим вогнем опинилися Кам’янський та Нікопольський райони. Там зафіксували пошкодження ще однієї АЗС, приватних будинків, автівок та господарських споруд.

Паралельно під ударом опинився й північ країни. Рано-вранці російський реактивний безпілотник атакував Зарічний район міста Суми. Ціллю загарбників знову стала цивільна заправка.

"Попередньо 4 постраждалих внаслідок удару російського реактивного БпЛА по автозаправній станції, — наголосили в Сумській міській військовій адміністрації. — Це працівники АЗС, наразі вони перебувають в медичних закладах у тяжкому стані".

Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, яка пошкодила інфраструктуру станції. Зараз на місці події працюють екстрені служби, які приборкують вогонь та розбирають завали. Інформація щодо остаточної кількості постраждалих та руйнувань ще уточнюється.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українців закликають бути максимально пильними та завчасно підготуватися до можливих перебоїв зі світлом чи пальним. Військові аналітики та моніторингові спільноти зафіксували ознаки підготовки ворога до чергового масштабного обстрілу. Нова хвиля ударів може відбутися вже найближчим часом, а головною мішенню окупантів знову стане критично важлива інфраструктура забезпечення життєдіяльності країни.



