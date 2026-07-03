Массированные удары по АЗС: люди заживо горели от обстрелов на заправках

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Недилько Ксения
Российская армия совершила очередную серию жестоких ударов по украинским городам и селам. Больше разрушений и жертв зафиксировано на Днепропетровщине, также под ударом оказалась Сумская область. Враг целенаправленно уничтожал жилые дома, предприятия и гражданскую инфраструктуру.
Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: ГСЧС
В Кривом Роге ночная атака привела к значительным разрушениям и травмированию людей.
В городе изуродованы дома, образовательные учреждения и автомобили. Не успели люди прийти в себя от ночного ужаса, как утром оккупанты снова ударили по Криворожскому району. На этот раз попали в автозаправочную станцию в Софиевской громаде.
Кроме того, под вражеским огнем оказались Каменский и Никопольский районы. Там зафиксировали повреждения еще одной АЗС, частных домов, автомобилей и хозяйственных построек.
Параллельно под ударом оказался и север страны. Ранним утром российский реактивный беспилотник атаковал Заречный район города Сумы. Целью захватчиков снова стала гражданская заправка.
В результате взрыва вспыхнул пожар, повредивший инфраструктуру станции. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые гасят огонь и разбирают завалы. Информация об окончательном количестве пострадавших и разрушениях еще уточняется.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что украинцев призывают быть максимально бдительными и заранее подготовиться к возможным перебоям со светом или топливом. Военные аналитики и мониторинговые сообщества зафиксировали признаки подготовки врага к очередному масштабному обстрелу. Новая волна ударов может произойти в ближайшее время, а главной мишенью оккупантов снова станет критически важная инфраструктура обеспечения жизнедеятельности страны.