Росія готує масштабний удар на вихідні: що під прицілом

Українців закликають бути максимально пильними та завчасно підготуватися до можливих перебоїв зі світлом чи пальним. Військові аналітики та моніторингові спільноти зафіксували ознаки підготовки ворога до чергового масштабного обстрілу. Нова хвиля ударів може відбутися вже найближчим часом, а головною мішенню окупантів знову стане критично важлива інфраструктура забезпечення життєдіяльності країни.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Готуйтеся: Росія вже готує новий масований удар — під головною загрозою енергетика, атаку очікуємо у найближчі 48 годин", — попереджають моніторингові канали.

Аналітики зазначають, що під час попереднього нічного нальоту ворог задіяв чотири літаки Ту-95МС та три ракетоносці Ту-160, які після виконання пусків повернулися на бази "Оленья" та Далекий Схід. Проте загроза з неба залишається високою, адже РФ тримає напоготові додаткові сили авіації неподалік наших кордонів.

"У Росії залишаються щонайменше шість готових до ударів Ту-95МС поблизу України", — констатують фахівці.

За інформацією спостерігачів, під час запланованої на вихідні атаки загарбники збираються застосувати комбіновану тактику. Окрім ракетного озброєння, окупаційні війська накопичили колосальний запас безпілотників для виснаження нашої системи протиповітряної оборони.

"До обстрілу планують залучити близько 800 дронів та 6 споряджених бортів Ту-95мс, а також інші засоби масового ураження", — розкривають деталі загрози монітори.

Основний удар агресор планує спрямувати на паливну систему, підприємства військово-промислового комплексу та об'єкти генерації електрики. Жителям усіх регіонів радять перевірити заряд павербанків, зробити запаси води та не ігнорувати сигнали тривоги.

"Будьте готові — під удар можуть попасти АЗС, паливно-енергетичні та оборонно-промислові комплекси", — підсумовують у застереженні аналітики.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у столиці суттєво збільшилася кількість жертв унаслідок масованого ворожого обстрілу. Рятувальники, які безперервно розбирають уламки зруйнованих будівель, виявили тіла нових загиблих. За останніми даними, атака забрала життя вже понад двох десятків людей. Також зафіксовано величезну кількість травмованих, серед яких є неповнолітні.