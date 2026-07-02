Росія готує масштабний удар на вихідні: що під прицілом

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Недилько Ксения
Українців закликають бути максимально пильними та завчасно підготуватися до можливих перебоїв зі світлом чи пальним. Військові аналітики та моніторингові спільноти зафіксували ознаки підготовки ворога до чергового масштабного обстрілу. Нова хвиля ударів може відбутися вже найближчим часом, а головною мішенню окупантів знову стане критично важлива інфраструктура забезпечення життєдіяльності країни.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Аналітики зазначають, що під час попереднього нічного нальоту ворог задіяв чотири літаки Ту-95МС та три ракетоносці Ту-160, які після виконання пусків повернулися на бази "Оленья" та Далекий Схід. Проте загроза з неба залишається високою, адже РФ тримає напоготові додаткові сили авіації неподалік наших кордонів.
За інформацією спостерігачів, під час запланованої на вихідні атаки загарбники збираються застосувати комбіновану тактику. Окрім ракетного озброєння, окупаційні війська накопичили колосальний запас безпілотників для виснаження нашої системи протиповітряної оборони.
Основний удар агресор планує спрямувати на паливну систему, підприємства військово-промислового комплексу та об'єкти генерації електрики. Жителям усіх регіонів радять перевірити заряд павербанків, зробити запаси води та не ігнорувати сигнали тривоги.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у столиці суттєво збільшилася кількість жертв унаслідок масованого ворожого обстрілу. Рятувальники, які безперервно розбирають уламки зруйнованих будівель, виявили тіла нових загиблих. За останніми даними, атака забрала життя вже понад двох десятків людей. Також зафіксовано величезну кількість травмованих, серед яких є неповнолітні.