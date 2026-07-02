Россия готовит масштабный удар на выходные: что под прицелом

Украинцев призывают быть максимально бдительными и заранее подготовиться к возможным перебоям со светом или горючим. Военные аналитики и мониторинговые сообщества зафиксировали признаки подготовки врага к очередному масштабному обстрелу. Новая волна ударов может произойти в ближайшее время, а главной мишенью оккупантов снова станет критически важная инфраструктура обеспечения жизнедеятельности страны.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Готовьтесь: Россия уже готовит новый массированный удар — под главной угрозой энергетика, атаку ожидаем в ближайшие 48 часов", — предупреждают мониторинговые каналы.

Аналитики отмечают, что во время предыдущего ночного налета враг задействовал четыре самолета Ту-95МС и три ракетоносца Ту-160, которые после выполнения пусков вернулись на базы Оленья и Дальний Восток. Однако угроза с неба остается высокой, ведь РФ держит наготове дополнительные силы авиации недалеко от наших границ.

"В России остаются не менее шести готовых к ударам Ту-95МС вблизи Украины", — констатируют специалисты.

По информации наблюдателей, во время запланированной на выходные атаки захватчики намерены применить комбинированную тактику. Кроме ракетного вооружения оккупационные войска накопили колоссальный запас беспилотников для истощения нашей системы противовоздушной обороны.

"К обстрелу планируют привлечь около 800 дронов и 6 снаряженных бортов Ту-95мс, а также другие средства массового поражения", — раскрывают детали угрозы мониторы.

Основной удар агрессор планирует направить на топливную систему предприятия военно-промышленного комплекса и объекты генерации электричества. Жителям всех регионов рекомендуют проверить заряд павербанков, сделать запасы воды и не игнорировать сигналы тревоги.

"Будьте готовы – под удар могут попасть АЗС, топливно-энергетические и оборонно-промышленные комплексы", – заключают в предупреждении аналитики.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в столице существенно увеличилось количество жертв в результате массированного вражеского обстрела. Спасатели, непрерывно разбирающие обломки разрушенных построек, обнаружили тела новых погибших. По последним данным, атака унесла жизни уже более двух десятков человек. Также зафиксировано огромное количество травмированных, среди которых несовершеннолетние.