Вогняна ніч на окупованих територіях: по чому пекельно ударили ЗСУ

У ніч на 27 лютого українські військові завдали серії ударів по об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними військових, підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу “Луганська” в окупованій частині Луганської області. Цей об’єкт використовувався для забезпечення підрозділів російської армії. Після влучання на території спалахнула масштабна пожежа. Точний обсяг збитків наразі уточнюється.

Окрім цього, українські сили атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького та Коптєвого в Донецькій області. Також під удар потрапив пункт управління ворожими безпілотниками неподалік Райського на окупованій частині Херсонщини.

У Генштабі наголосили, що такі операції мають на меті послабити наступальні можливості противника та знизити його бойовий потенціал.

Системні удари по логістиці та інфраструктурі забезпечення російських військ свідчать про спробу ЗСУ ускладнити постачання пального і координацію дронових атак. Українські сили заявляють, що й надалі продовжуватимуть точкові операції в тилу ворога, аби підірвати його спроможність вести бойові дії.

