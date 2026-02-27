Огненная ночь на оккупированных территориях: по чему адски ударили ВСУ

В ночь на 27 февраля украинские военные нанесли серию ударов по объектам российской армии на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным военных, подразделения Сил обороны поразили нефтебазу "Луганская" в оккупированной части Луганской области. Этот объект употреблялся для обеспечения подразделений русской армии. После попадания на территории вспыхнул масштабный пожар. Точный объем ущерба пока уточняется.

Кроме этого, украинские силы атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя, Новоторецкого и Коптевого в Донецкой области. Также под удар попал пункт управления вражескими беспилотниками недалеко от Райского на оккупированной части Херсонщины.

В Генштабе отметили, что подобные операции имеют целью ослабить наступательные возможности противника и снизить его боевой потенциал.

Системные удары по логистике и инфраструктуре обеспечения русских войск свидетельствуют о попытке ВСУ усложнить поставки горючего и координацию дроновых атак. Украинские силы заявляют, что и дальше будут продолжать точечные операции в тылу врага, чтобы взорвать его способность вести боевые действия.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в Удмуртской Республике, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба .

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники поразили транспортно-десантный катер БК-16, радиолокационную станцию РСП-10, узел связи и состав боеприпасов россиян. Об успехах украинских военных говорится в сообщении Генштаба ВСУ.



