У Криму пішов на дно катер РФ і не тільки: Генштаб розкрив деталі прицільних ударів ЗСУ
У Криму пішов на дно катер РФ і не тільки: Генштаб розкрив деталі прицільних ударів ЗСУ

Катер, радар та склад боєприпасів: Сили оборони уразили низку об'єктів росіян

14 лютого 2026, 13:13
Автор:
Кравцев Сергей

Українські захисники уразили транспортно-десантний катер БК-16, станцію радіолокації РСП-10, вузол зв'язку та склад боєприпасів росіян. Про успіхи українських військових йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Криму пішов на дно катер РФ і не тільки: Генштаб розкрив деталі прицільних ударів ЗСУ

У Криму уражено російський транспортно-десантний катер БК-16. Фото: Генштаб ЗСУ

Підтверджено, що 12 лютого в районі населеного пункту Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 росіян.

Крім цього, 12 лютого в районі населеного пункту Гвардійське (тимчасово окупований Крим) уражено станцію радіолокації РСП-10.

Серед іншого, в районі населеного пункту Приморськ (тимчасово окупована частина Запорізької області) тієї ж доби уражений вузол зв'язку російських окупантів.

А вже вчора, за даними Генштабу, в Новоекономічному районі (тимчасово окупована територія Донецької області) уражений склад боєприпасів ворога.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", — зазначили в Генштабі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 11 лютого Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод у РФ. Також завдали серії ударів по військових об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури та пожежі, яка загинула.

Про атаку повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, ворог завдав масованого удару дронами по території Одещини. У самій Одесі заздалегідь пошкоджено житлові об'єкти, виникли пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.




