У Криму пішов на дно катер РФ і не тільки: Генштаб розкрив деталі прицільних ударів ЗСУ

Українські захисники уразили транспортно-десантний катер БК-16, станцію радіолокації РСП-10, вузол зв'язку та склад боєприпасів росіян. Про успіхи українських військових йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Криму уражено російський транспортно-десантний катер БК-16. Фото: Генштаб ЗСУ

Підтверджено, що 12 лютого в районі населеного пункту Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 росіян.

Крім цього, 12 лютого в районі населеного пункту Гвардійське (тимчасово окупований Крим) уражено станцію радіолокації РСП-10.

Серед іншого, в районі населеного пункту Приморськ (тимчасово окупована частина Запорізької області) тієї ж доби уражений вузол зв'язку російських окупантів.

А вже вчора, за даними Генштабу, в Новоекономічному районі (тимчасово окупована територія Донецької області) уражений склад боєприпасів ворога.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", — зазначили в Генштабі.

