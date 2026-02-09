В Одессе адская ночь: россияне массированно атакуют город

Рубрики
Ткачова Марія
Россия совершает массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате обстрела зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры и пожара, погибший.
Российская атака на Одессу
Об атаке сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер . По его словам, враг нанес массированный удар дронами по территории Одесщины. В самой Одессе предварительно повреждены жилые объекты, возникли пожары. Информация о пострадавших уточняется.
Городской голова Одессы Сергей Лысак сообщил, что город снова подвергся атаке дронов-камикадзе типа Shahed. В результате обстрела повреждены жилые дома и инженерные коммуникации.
В частности, зафиксирован пожар на крыше многоэтажного дома, повреждение газопровода, возгорание легковых автомобилей и нежилого сооружения. На местах работают все экстренные службы и коммунальные подразделения.
По состоянию на эту минуту уже известно как минимум об одном погибшем. Данные о количестве раненых уточняются.
Местные СМИ сообщают, что один из беспилотников попал в крышу многоэтажки в Одессе, что привело к жертвам и масштабному пожару.