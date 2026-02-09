В Одесі пекельна ніч: росіяни масовано атакують місто

Росія здійснює масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Унаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження житлової інфраструктури та пожежі, є загиблий.

Російська атака на Одесу

Про атаку повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, ворог завдав масованого удару дронами по території Одещини. У самій Одесі попередньо пошкоджені житлові об’єкти, виникли пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Міський голова Одеси Сергій Лисак повідомив, що місто знову зазнало атаки дронів-камікадзе типу Shahed. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та інженерні комунікації.

Зокрема, зафіксовано пожежу на даху багатоповерхового будинку, пошкодження газопроводу, займання легкових автомобілів та нежитлової споруди. На місцях працюють усі екстрені служби та комунальні підрозділи.

Станом на цю хвилину вже відомо щонайменше про одного загиблого. Дані щодо кількості поранених уточнюються.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що один із безпілотників влучив у дах багатоповерхівки в Одесі, що призвело до жертв і масштабної пожежі.

