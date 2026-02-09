logo_ukra

В Одесі пекельна ніч: росіяни масовано атакують місто
НОВИНИ

В Одесі пекельна ніч: росіяни масовано атакують місто

Росія прямо зараз масовано атакує Одесу ударними безпілотниками: пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі, є загиблий

9 лютого 2026, 02:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Росія здійснює масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Унаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження житлової інфраструктури та пожежі, є загиблий.

В Одесі пекельна ніч: росіяни масовано атакують місто

Російська атака на Одесу

Про атаку повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, ворог завдав масованого удару дронами по території Одещини. У самій Одесі попередньо пошкоджені житлові об’єкти, виникли пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Міський голова Одеси Сергій Лисак повідомив, що місто знову зазнало атаки дронів-камікадзе типу Shahed. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та інженерні комунікації.

Зокрема, зафіксовано пожежу на даху багатоповерхового будинку, пошкодження газопроводу, займання легкових автомобілів та нежитлової споруди. На місцях працюють усі екстрені служби та комунальні підрозділи.

Станом на цю хвилину вже відомо щонайменше про одного загиблого. Дані щодо кількості поранених уточнюються.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що один із безпілотників влучив у дах багатоповерхівки в Одесі, що призвело до жертв і масштабної пожежі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському Бєлгороді влада розпочала евакуацію дітей, багатодітних родин і пенсіонерів через масштабні проблеми з теплопостачанням, які не вдалося усунути протягом двох діб. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.
За його словами, аварійно-відновлювальні роботи в енергосистемі не дали очікуваного результату, а на тлі прогнозованого різкого похолодання влада ухвалила рішення злити воду з систем опалення. Йдеться про 455 багатоквартирних будинків, а також 25 дитячих садків, 17 шкіл, дев’ять поліклінік, чотири вищі навчальні заклади та низку інших об’єктів. Адміністрація міста почала приймати заявки на евакуацію школярів до інших регіонів РФ, зокрема до Криму, за схемою, яка вже застосовувалася у 2024–2025 роках. Наступними чергами на виїзд визначені багатодітні родини, сім’ї з дітьми з інвалідністю та самотні пенсіонери.



Джерело: https://t.me/odeskaODA/13989
