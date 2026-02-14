logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Крыму пошел на дно катер РФ и не только: Генштаб раскрыл детали прицельных ударов ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Крыму пошел на дно катер РФ и не только: Генштаб раскрыл детали прицельных ударов ВСУ

Катер, радар и склад боеприпасов: Силы обороны поразили ряд объектов россиян

14 февраля 2026, 13:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники поразили транспортно-десантный катер БК-16, радиолокационную станцию РСП-10, узел связи и склад боеприпасов россиян. Об успехах украинских военных говорится в сообщении Генштаба ВСУ. 

В Крыму пошел на дно катер РФ и не только: Генштаб раскрыл детали прицельных ударов ВСУ

В Крыму поражен российский транспортно-десантный катер БК-16. Фото: Генштаб ВСУ

Отмечается, что подтверждено, что 12 февраля в районе населенного пункта Новоозерное на временно оккупированных территориях украинского Крыма успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 россиян.

Кроме этого, 12 февраля в районе населенного пункта Гвардейское (временно оккупированный Крым) поражена радиолокационная станция РСП-10.

Среди прочего, в районе населенного пункта Приморск (временно оккупированная часть Запорожской области), в те же сутки, поражен узел связи российских оккупантов.

А уже вчера, по данным Генштаба, в районе Новоекономического (временно оккупированная территория Донецкой области) поражен склад боеприпасов врага.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", — отметили в Генштабе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серию ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате обстрела зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры и пожара, погибший.

Об атаке сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, враг нанес массированный удар дронами по территории Одесщины. В самой Одессе предварительно повреждены жилые объекты, возникли пожары. Информация о пострадавших уточняется.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости