В Крыму пошел на дно катер РФ и не только: Генштаб раскрыл детали прицельных ударов ВСУ

Украинские защитники поразили транспортно-десантный катер БК-16, радиолокационную станцию РСП-10, узел связи и склад боеприпасов россиян. Об успехах украинских военных говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Крыму поражен российский транспортно-десантный катер БК-16. Фото: Генштаб ВСУ

Отмечается, что подтверждено, что 12 февраля в районе населенного пункта Новоозерное на временно оккупированных территориях украинского Крыма успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 россиян.

Кроме этого, 12 февраля в районе населенного пункта Гвардейское (временно оккупированный Крым) поражена радиолокационная станция РСП-10.

Среди прочего, в районе населенного пункта Приморск (временно оккупированная часть Запорожской области), в те же сутки, поражен узел связи российских оккупантов.

А уже вчера, по данным Генштаба, в районе Новоекономического (временно оккупированная территория Донецкой области) поражен склад боеприпасов врага.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", — отметили в Генштабе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серию ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате обстрела зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры и пожара, погибший.

Об атаке сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, враг нанес массированный удар дронами по территории Одесщины. В самой Одессе предварительно повреждены жилые объекты, возникли пожары. Информация о пострадавших уточняется.



