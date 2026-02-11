Россия потеряла не только НПЗ этой ночью: Генштаб раскрыл полный список целей

В ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серию ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

МЧС РФ. Фото: из открытых источников

По данным Генштаба, в ночь на 11 февраля был поражен нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" в Волгограде (РФ), вовлеченный в обеспечение российской оккупационной армии.

На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

На временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Лобаново, Силы обороны поразили состав горюче-смазочных материалов противника.

На временно оккупированной территории Запорожской области вблизи Балочек под удар попал состав материально-технического обеспечения врага.

В районе Любимовки поражено место сосредоточения военной техники окупантов, а возле Гуляйполя — живую силу подразделения из центра "Рубикон".

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Третьяков, украинские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса".

На ТОТ Херсонской области, близ Воскресенского, был поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", — отметили в Генштабе.

В ведомстве подчеркнули, что системная работа по снижению боевого потенциала российского агрессора будет продолжаться и дальше.

Ранее "Комментарии" писали — в ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали Волгоград, в результате чего на местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.



