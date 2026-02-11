Росія втратила не тільки НПЗ цієї ночі: Генштаб розкрив повний список цілей

В ніч на 11 лютого Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод у РФ. Також завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

МНС РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними Генштабу, у ніч на 11 лютого було уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" у Волгограді (РФ), який залучений до забезпечення російської окупаційної армії.

На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

На тимчасово окупованій території Криму, в районі населеного пункту Лобанове, Сили оборони уразили склад пально-мастильних матеріалів противника.

На тимчасово окупованій території Запорізької області, поблизу Балочок, під удар потрапив склад матеріально-технічного забезпечення ворога.

У районі Любимівки уражено місце зосередження військової техніки окупантів, а біля Гуляйполя — живу силу підрозділу зі складу центру "Рубікон".

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Третяків, українські військові знищили зенітний ракетний комплекс "Оса".

На ТОТ Херсонської області, поблизу Воскресенського, було уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", — зазначили у Генштабі.

У відомстві наголосили, що системна робота зі зниження бойового потенціалу російського агресора триватиме й надалі.

Раніше "Коментарі" писали – у ніч на 11 лютого безпілотники масовано атакували Волгоград, внаслідок чого на місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.



