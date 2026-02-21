logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Фламінго накрили важливий для російської оборонки завод: у Генштабі зробили заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Фламінго накрили важливий для російської оборонки завод: у Генштабі зробили заяву

Генштаб повідомив, що ЗСУ вдарили ракетами "Фламінго" по заводу в Удмуртії, який виробляє "Кинджали" та "Орєшнік"

21 лютого 2026, 16:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ та артилерії завдали удару по підприємству військово-промислового комплексу "Воткинський завод" в Удмуртській Республіці, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Фламінго накрили важливий для російської оборонки завод: у Генштабі зробили заяву

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що на території зафіксували пожежу, результати невідомі.

Військові наголошують, що "Воткинський завод" займається виробництвом міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проекту 955А "Борей-А"; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинджал".

Крім цього, підрозділами Сил оборони вражено Нафтогорський газопереробний завод у Самарській області РФ.

Українські бійці також вразили склад палива, майстерню з виробництва БПЛА та склад техніки росіян на окупованій території.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російське Міноборони заявило, що в ніч проти 21 лютого протиповітряна оборона РФ нібито знешкодила 77 "українських безпілотників". При цьому в оборонному відомстві країни-агресора свідомо не згадали про атаку ракет "Фламінго".

Міноборони РФ повідомило, що їхні сили ППО за ніч нібито перехопили та знищили 77 "українських безпілотників" над російськими регіонами, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря. Зокрема, 24 БПЛА нібито було знешкоджено над територією Краснодарського краю, 13 – над окупованим Кримом, по 9 – над Курською та Ростовською областями. Крім того, в МО РФ рапортували про нібито знешкодження дронів у Бєлгородській, Самарській, Саратовській, Волгоградській, Воронезькій областях та над акваторією Азовського моря.




Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03kqgmPZu3PxCF2vYZSPtNB6jYU64fo9bWNzTSsEgHHMrbQue2UfJfyh8BFpvJv6bl
