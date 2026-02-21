Фламинго накрыли важный для российской оборонки завод: в Генштабе сделали заявление

В ночь на 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в Удмуртской Республике, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба.

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на территории зафиксировали пожар, результаты неизвестны.

Военные подчеркивают, что "Воткинский завод" занимается производством межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Кроме этого, подразделениями Сил обороны поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

Украинские бойцы также поразили склад топлива, мастерскую по производству БПЛА и склад техники россиян на оккупированной территории.

