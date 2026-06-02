"Воєнний злочинець і невдаха": глава МЗС Сибіга назвав єдину причину атаки Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що єдиною причиною нової масованої атаки Росії по Україні є російський диктатор Володимир Путін. Його заява пролунала після нічного удару 2 червня, коли РФ застосувала сотні ракет і дронів, завдавши значних руйнувань у кількох регіонах та спричинивши жертви серед цивільних.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі X наголосив, що масштабна атака, внаслідок якої загинули щонайменше 12 людей і сотні отримали поранення, є черговим доказом того, що Кремль свідомо обирає тактику терору проти мирного населення.

"Єдиною причиною нічного жахливого нападу Росії на Україну з 656 дронів та 73 ракетами, який забрав життя щонайменше 12 осіб, включно з дітьми, та поранив сотні цивільних, є те, що Путін — воєнний злочинець і невдаха, який не має жодних козирів, окрім терору. Москва програє на полі бою. Жодна кількість ракет не може це змінити", — заявив Сибіга.

На думку Сибіги, Україна та партнери мають зосередитися не лише на реагуванні, а на системному послабленні здатності РФ продовжувати війну. Міністр окреслив три ключові кроки, які, на його переконання, можуть змінити ситуацію.

Пергим кроком очільник МЗС називає фінансування оборонних програм, зокрема використання Європейського фонду миру для закупівлі систем ППО Patriot і ракет до них, а також розширення далекобійних можливостей України. По-друге, Сибіга закликав до посилення санкційного тиску на Росію, включно з новими обмеженнями для російських посадовців, використанням заморожених активів та подальшою міжнародною ізоляцією Москви. А третім кроком він назвав необхідності стратегічних політичних рішень, зокрема просування України в процесі європейської інтеграції та відкриття переговорних кластерів ЄС.

"Терористи в Москві мусять усвідомити, що їхні жорстокі напади ніде їм не допоможуть. Що ціна для їхнього режиму тільки зростатиме. Що єдиний вихід для Путіна — негайно припинити цю війну. Зусилля заради миру матимуть успіх лише тоді, коли вони підкріплені реальним тиском на Москву", — підсумував Сибіга.

