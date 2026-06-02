"Военный преступник и неудачник": глава МИД Сибига назвал единственную причину атаки России

Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что единственной причиной новой массированной атаки России по Украине является российский диктатор Владимир Путин. Его заявление прозвучало после ночного удара 2 июня, когда РФ применила сотни ракет и дронов, нанеся значительные разрушения в нескольких регионах и приведя к жертвам среди гражданских.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига в своем сообщении в соцсети X подчеркнул, что масштабная атака, в результате которой погибли по меньшей мере 12 человек и сотни получили ранения, является очередным доказательством того, что Кремль сознательно выбирает тактику террора против мирного населения.
По мнению Сибиги, Украина и партнеры должны сосредоточиться не только на реагировании, но и на системном ослаблении способности РФ продолжать войну. Министр наметил три ключевых шага, которые, по его убеждению, могут изменить ситуацию.
Первым шагом глава МИД называет финансирование оборонных программ, в частности использование Европейского фонда мира для закупки систем ПВО Patriot и ракет к ним, а также расширение дальнобойных возможностей Украины. Во-вторых, Сибига призвал к усилению санкционного давления на Россию, включая новые ограничения для российских чиновников, использование замороженных активов и последующую международную изоляцию Москвы. А третьим шагом он назвал необходимость стратегических политических решений, в частности, продвижение Украины в процессе европейской интеграции и открытие переговорных кластеров ЕС.
