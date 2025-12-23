logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ВЛК планують скоротити перелік хвороб для непридатності: що зміниться в мобілізації
НОВИНИ

ВЛК планують скоротити перелік хвороб для непридатності: що зміниться в мобілізації

В Україні можуть скоротити перелік хвороб, які дають непридатність до служби. Військова омбудсменка пояснила, чому ВЛК визнають придатними людей із захворюваннями.

23 грудня 2025, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

В Україні можуть змінити підходи до визначення придатності громадян до військової служби. Йдеться про можливе скорочення переліку захворювань, які наразі дають підстави для визнання людини непридатною. Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова, пояснивши, що ключовою причиною є дефіцит особового складу в армії.

ВЛК планують скоротити перелік хвороб для непридатності: що зміниться в мобілізації

ВЛК можуть скоротити перелік хвороб для непридатності. Фото з відкритих джерел

Ольга Решетилова в інтерв’ю "Главкому" розповіла, що чинні військово-лікарські комісії (ВЛК) не проводять глибоку медичну діагностику. Якщо військовозобов’язаний має хронічні або серйозні проблеми зі здоров’ям, він повинен заздалегідь подбати про те, щоб ці дані були внесені до його військово-облікових документів.

"Інше питання, що в нинішній редакції 402 наказу (Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ) вимоги щодо стану здоров’я придатного до військової служби значно знижені. І я думаю, що не треба пояснювати, чим це викликано. А викликано це дефіцитом особового складу, необхідністю залучення якомога більшої кількості людей", — сказала Решетилова.

Однак, за її словами, невдовзі очікуються зміни, які можуть виключити окремі хвороби з переліку тих, що визначають непридатність для мобілізації.

"Наскільки я знаю, зміни до наказу 402 підготовлені. Але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю, що департамент охорони здоров'я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність", — пояснила військова омбудсменка.

Однак Решетилова додала, що існує проблема, коли військовослужбовець може бути придатним за певним переліком статей, однак усе змінює ситуацію, якщо у людини кілька захворювань.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ТЦК дали українським чоловікам 20 днів. Які зміни відбулися щодо мобілізації.

Також "Коментарі" писали про повний перелік хвороб, що звільняють від служби у ЗСУ.



Джерело: https://glavcom.ua/interviews/vijskovij-ombudsmen-olha-reshetilova-10-hromadjan-hotovi-zakhishchati-derzhavu-a-inshi-prosto-parazitujut-1093554.html
