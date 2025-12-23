ВЛК планують скоротити перелік хвороб для непридатності: що зміниться в мобілізації

Рубрики
Slava Kot
В Україні можуть змінити підходи до визначення придатності громадян до військової служби. Йдеться про можливе скорочення переліку захворювань, які наразі дають підстави для визнання людини непридатною. Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова, пояснивши, що ключовою причиною є дефіцит особового складу в армії.
ВЛК можуть скоротити перелік хвороб для непридатності. Фото з відкритих джерел
Ольга Решетилова в інтерв’ю "Главкому" розповіла, що чинні військово-лікарські комісії (ВЛК) не проводять глибоку медичну діагностику. Якщо військовозобов’язаний має хронічні або серйозні проблеми зі здоров’ям, він повинен заздалегідь подбати про те, щоб ці дані були внесені до його військово-облікових документів.
Однак, за її словами, невдовзі очікуються зміни, які можуть виключити окремі хвороби з переліку тих, що визначають непридатність для мобілізації.
Однак Решетилова додала, що існує проблема, коли військовослужбовець може бути придатним за певним переліком статей, однак усе змінює ситуацію, якщо у людини кілька захворювань.
