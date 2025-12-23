logo

Главная Новости Общество Война с Россией ВЛК планируют сократить перечень болезней для непригодности: что изменится в мобилизации
НОВОСТИ

ВЛК планируют сократить перечень болезней для непригодности: что изменится в мобилизации

В Украине могут сократить перечень болезней, дающих непригодность к службе. Военная омбудсменка объяснила, почему ВЛК признают пригодными людей с заболеваниями.

23 декабря 2025, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине могут измениться подходы к определению пригодности граждан к военной службе. Речь идет о возможном сокращении перечня заболеваний, которые дают основания для признания человека непригодным. Об этом заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова, объяснив, что ключевой причиной является дефицит личного состава в армии.

ВЛК планируют сократить перечень болезней для непригодности: что изменится в мобилизации

ВЛК могут сократить список болезней для непригодности. Фото из открытых источников

Ольга Решетилова в интервью "Главкому" рассказала, что действующие военно-врачебные комиссии (ВЛК) не проводят глубокую медицинскую диагностику. Если военнообязанный имеет хронические или серьезные проблемы со здоровьем, он должен заранее позаботиться о том, чтобы эти данные были внесены в его военно-учетные документы.

"Другой вопрос, что в нынешней редакции 402 приказа (Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ) требования о состоянии здоровья пригодного к военной службе значительно снижены. И я думаю, что не надо объяснять, чем это вызвано. А вызвано это дефицитом личного состава, необходимостью привлечения как можно большего количества людей", — сказала Решетилова.

Однако, по ее словам, вскоре ожидаются изменения, которые могут исключить отдельные болезни из перечня определяющих непригодность для мобилизации.

"Насколько я знаю, изменения к приказу 402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой они сейчас стадии. Знаю, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определенных болезней из перечня определяющих пригодность", — пояснила военная омбудсменка.

Однако Решетилова добавила, что существует проблема, когда военнослужащий может быть пригоден по определенному перечню статей, однако все изменяет ситуацию, если у человека несколько заболеваний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК дали украинским мужчинам 20 дней. Какие изменения произошли по мобилизации.

Также "Комментарии" писали о полном перечне болезней, освобождающих от службы в ВСУ.



Источник: https://glavcom.ua/interviews/vijskovij-ombudsmen-olha-reshetilova-10-hromadjan-hotovi-zakhishchati-derzhavu-a-inshi-prosto-parazitujut-1093554.html
