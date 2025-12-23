ВЛК планируют сократить перечень болезней для непригодности: что изменится в мобилизации

Рубрики
В Украине могут измениться подходы к определению пригодности граждан к военной службе. Речь идет о возможном сокращении перечня заболеваний, которые дают основания для признания человека непригодным. Об этом заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова, объяснив, что ключевой причиной является дефицит личного состава в армии.
ВЛК могут сократить список болезней для непригодности. Фото из открытых источников
Ольга Решетилова в интервью "Главкому" рассказала, что действующие военно-врачебные комиссии (ВЛК) не проводят глубокую медицинскую диагностику. Если военнообязанный имеет хронические или серьезные проблемы со здоровьем, он должен заранее позаботиться о том, чтобы эти данные были внесены в его военно-учетные документы.
Однако, по ее словам, вскоре ожидаются изменения, которые могут исключить отдельные болезни из перечня определяющих непригодность для мобилизации.
Однако Решетилова добавила, что существует проблема, когда военнослужащий может быть пригоден по определенному перечню статей, однако все изменяет ситуацию, если у человека несколько заболеваний.
