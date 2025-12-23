ВЛК планируют сократить перечень болезней для непригодности: что изменится в мобилизации

В Украине могут измениться подходы к определению пригодности граждан к военной службе. Речь идет о возможном сокращении перечня заболеваний, которые дают основания для признания человека непригодным. Об этом заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова, объяснив, что ключевой причиной является дефицит личного состава в армии.

ВЛК могут сократить список болезней для непригодности. Фото из открытых источников

Ольга Решетилова в интервью "Главкому" рассказала, что действующие военно-врачебные комиссии (ВЛК) не проводят глубокую медицинскую диагностику. Если военнообязанный имеет хронические или серьезные проблемы со здоровьем, он должен заранее позаботиться о том, чтобы эти данные были внесены в его военно-учетные документы.

"Другой вопрос, что в нынешней редакции 402 приказа (Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ) требования о состоянии здоровья пригодного к военной службе значительно снижены. И я думаю, что не надо объяснять, чем это вызвано. А вызвано это дефицитом личного состава, необходимостью привлечения как можно большего количества людей", — сказала Решетилова.

Однако, по ее словам, вскоре ожидаются изменения, которые могут исключить отдельные болезни из перечня определяющих непригодность для мобилизации.

"Насколько я знаю, изменения к приказу 402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой они сейчас стадии. Знаю, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определенных болезней из перечня определяющих пригодность", — пояснила военная омбудсменка.

Однако Решетилова добавила, что существует проблема, когда военнослужащий может быть пригоден по определенному перечню статей, однако все изменяет ситуацию, если у человека несколько заболеваний.

