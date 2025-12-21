ТЦК дали українським чоловікам 20 днів: деталі

В Україні запрацював новий механізм сплати штрафів за порушення правил військового обліку, який можна здійснити через застосунок "Резерв+". Міністерство оборони пояснило, що громадянам надається 20 днів, аби добровільно закрити порушення та сплатити штраф зі знижкою 50%. Після цього сума зростатиме, а наслідки можуть стати значно серйознішими.

Штраф від ТЦК

Як вказує Міноборони, йдеться про дев’ять типів порушень, за які територіальні центри комплектування можуть накладати штрафи.

Штрафи від ТЦК за порушення військового обліку:

- не прибув за повісткою до ТЦК та СП;

- не перебуває на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

- не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;

- не пройшов або відмовилась від проходження ВЛК;

- не став на військовий облік, коли виповнилося 25 років;

- не став на військовий облік за новою адресою;

- не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

- не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань.

Кожен штраф стосується лише одного конкретного порушення.

Як заплатити штраф за порушення військового обліку

Щоб скористатися знижкою, у застосунку "Резерв+" потрібно зайти в розділ "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК має її розглянути й винести постанову. Після цього з’являється можливість сплатити 8 500 гривень замість повних 17 000 гривень. На оплату дається рівно 20 днів. Після сплати попередження в застосунку зникає, але для актуалізації статусу необхідно оновити військовий документ.

Що буде, якщо не заплатити за штраф ТЦК вчасно

Якщо ж не вкластися у відведений термін, то штраф від ТЦК доведеться сплачувати повністю. Крім того, подальше зволікання призведе до подвоєння суми штрафу до 34 000 гривень. Водночас сам обов’язок виконувати вимоги військового обліку нікуди не зникає. Повістки можуть надходити й надалі, а систематичне ігнорування стане підставою для кримінальної відповідальності та додаткових правових обмежень.

