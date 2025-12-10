Університет більше не сховає: студентів масово відраховують і передають у ТЦК

Студенти-чоловіки віком 25 років і старші опинилися під особливим контролем держави. Міністерство освіти та науки разом із ТЦК розпочали перевірки тих, хто, за підозрою влади, використовує навчання як інструмент уникнення мобілізації. В МОН підтверджують: аномальний приріст контрактників призовного віку викликав питання про законність їхньої відстрочки. Про це повідомляє Руслан Гурак, голови Державної служби якості освіти.

В Україні студентам 25+ загрожує відрахування та мобілізація

Перевірка охоплює всі виші країни. У фокусі — "друга" або "третя" вища освіта, неактивні студенти та аспіранти на контракті. Якщо раніше достатньо було просто бути студентом, то тепер потрібно довести, що освіта здобувається послідовно — від бакалавра до магістра, від магістра до аспіранта. Отримання ще одного бакалавра або магістра за іншою спеціальністю не дає жодного права на відстрочку.

Найвищий ризик мобілізації мають: ті, хто вже має диплом того самого рівня, але вступив ще раз, ті, хто не відвідує заняття і не складає сесію,

аспіранти-контрактники, які більше не мають пільг, студенти, зараховані формально, але відсутні в освітньому процесі.

Після виявлення порушення виш видає наказ про відрахування і передає дані до ТЦК. Після цього студент автоматично втрачає відстрочку і потрапляє під загальні умови мобілізації. Уряд наполягає: це не кара, а наведення порядку. Водночас юристи попереджають, що навіть формальні помилки можуть коштувати людині статусу студента.

Тим, хто справді вчиться — боятися нічого. А тим, хто зробив університет "дахом" від ТЦК — варто готуватися до змін.

