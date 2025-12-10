Университет больше не скроет: студентов массово отчисляют и передают в ТЦК

Студенты-мужчины в возрасте 25 лет и старше оказались под особым контролем государства. Министерство образования и науки вместе с ТЦК приступили к проверке тех, кто, по подозрению властей, использует обучение как инструмент избегания мобилизации. В МОН подтверждают, что аномальный прирост контрактников призывного возраста вызвал вопрос о законности их отсрочки. Об этом сообщает Руслан Гурак, глава Государственной службы качества образования.

В Украине студентам 25+ грозит отчисление и мобилизация

Проверка включает все вузы страны. В фокусе — второе или третье высшее образование, неактивные студенты и аспиранты на контракте. Если раньше достаточно было быть студентом, то теперь нужно доказать, что образование получается последовательно — от бакалавра до магистра, от магистра до аспиранта. Получение еще одного бакалавра или магистра по другой специальности не дает никакого права на отсрочку.

Наивысший риск мобилизации имеют: те, кто уже имеет диплом того же уровня, но вступил еще раз, те, кто не посещает занятия и не сдает сессию, аспиранты-контрактники, больше не имеющие льгот, студенты, зачисленные формально, но отсутствующие в образовательном процессе.

После выявления нарушения вуз выдает приказ об отчислении и передает данные в ТЦК. После этого студент автоматически теряет отсрочку и подпадает под общие условия мобилизации. Правительство настаивает: это не наказание, а наведение порядка. В то же время, юристы предупреждают, что даже формальные ошибки могут стоить человеку статуса студента.

Тем, кто действительно учится, бояться нечего. А тем, кто сделал университет "крышей" от ТЦК, стоит готовиться к переменам.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , кто из граждан 60 подлежит мобилизации.