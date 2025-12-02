Мобілізація після 60: кого можуть призвати, а кого ТЦК зобов’язане виключити з обліку

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
У суспільстві ширяться чутки про те, що територіальні центри комплектування нібито почали цікавитися пенсіонерами, а подекуди навіть "мобілізувати" чоловіків значно старших за призовний вік. Такі історії викликають хвилювання, однак законодавство України встановлює чітку межу, за якою мобілізація неможлива в принципі. Про це повідомляє "Час дій".
Кого мобілізують після 60 років і кому справді приходять повістки
Однак згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", для кожної категорії військовозобов’язаних визначено граничний вік перебування у запасі. Саме цей показник і є остаточною межею для примусової мобілізації.
Рядовий, сержантський та старшинський склад — до 60 років
Молодший та старший офіцерський склад (до полковника) — до 60 років
Вищий офіцерський склад (генерали й прирівняні) — до 65 років
Після досягнення цього віку чоловік не може бути мобілізований навіть у період воєнного стану.
Є лише два випадки, коли служба можлива:
Генерали та офіцери найвищого рівня можуть нести службу до 65 років — це визначено законом.
Особа 60+ може продовжити службу лише за власним бажанням і за умови висновку ВЛК. У такому разі укладається контракт, і військовослужбовець продовжує службу тільки за згодою та станом здоров’я.
Примусово мобілізувати таких людей неможливо.
Після досягнення граничного віку чоловік автоматично підлягає виключенню з військового обліку. Це означає, що від цього моменту він більше не є військовозобов’язаним і не отримує повісток.
Однак для офіційного виключення потрібна коротка формальна процедура — подати документи в ТЦК.
Це найчастіше породжує чутки про "мобілізацію пенсіонерів". Насправді ТЦК викликає чоловіків 60+ лише з однієї причини:
Основні причини виклику:
перевірка віку у реєстрах
уточнення персональних даних
оформлення документів для виключення з військового обліку
Це формальність, а не мобілізація.
Якщо чоловіку 60+ прийшла повістка, це не означає призов. Йдеться про звичайну процедуру виключення з військового обліку. Примусова мобілізація після граничного віку заборонена законом, і навіть у воєнний час служба можлива лише добровільно.
Нагадаємо, потрал "Коментарі" раніше повідомляв, де в армії задіяні чоловіки старші 50 років.