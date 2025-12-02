Мобілізація після 60: кого можуть призвати, а кого ТЦК зобов’язане виключити з обліку

У суспільстві ширяться чутки про те, що територіальні центри комплектування нібито почали цікавитися пенсіонерами, а подекуди навіть "мобілізувати" чоловіків значно старших за призовний вік. Такі історії викликають хвилювання, однак законодавство України встановлює чітку межу, за якою мобілізація неможлива в принципі. Про це повідомляє "Час дій".

Кого мобілізують після 60 років і кому справді приходять повістки

Однак згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", для кожної категорії військовозобов’язаних визначено граничний вік перебування у запасі. Саме цей показник і є остаточною межею для примусової мобілізації.

Граничний вік для різних категорій:

Рядовий, сержантський та старшинський склад — до 60 років

Молодший та старший офіцерський склад (до полковника) — до 60 років

Вищий офіцерський склад (генерали й прирівняні) — до 65 років

Після досягнення цього віку чоловік не може бути мобілізований навіть у період воєнного стану.

Хто може служити після 60 років?

Є лише два випадки, коли служба можлива:

1. Вищий офіцерський склад

Генерали та офіцери найвищого рівня можуть нести службу до 65 років — це визначено законом.

2. Добровольці

Особа 60+ може продовжити службу лише за власним бажанням і за умови висновку ВЛК. У такому разі укладається контракт, і військовослужбовець продовжує службу тільки за згодою та станом здоров’я.

Примусово мобілізувати таких людей неможливо.

Кого ТЦК має виключити з обліку

Після досягнення граничного віку чоловік автоматично підлягає виключенню з військового обліку. Це означає, що від цього моменту він більше не є військовозобов’язаним і не отримує повісток.

Однак для офіційного виключення потрібна коротка формальна процедура — подати документи в ТЦК.

Чому пенсіонерам інколи приходять повістки?

Це найчастіше породжує чутки про "мобілізацію пенсіонерів". Насправді ТЦК викликає чоловіків 60+ лише з однієї причини:

– щоб оновити дані та оформити виключення з обліку.

Основні причини виклику:

перевірка віку у реєстрах

уточнення персональних даних

оформлення документів для виключення з військового обліку

Це формальність, а не мобілізація.

Якщо чоловіку 60+ прийшла повістка, це не означає призов. Йдеться про звичайну процедуру виключення з військового обліку. Примусова мобілізація після граничного віку заборонена законом, і навіть у воєнний час служба можлива лише добровільно.

