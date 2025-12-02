Мобилизация после 60: кого могут призвать, а кого ТЦК обязано исключить из учета

В обществе ходят слухи о том, что территориальные центры комплектования якобы начали интересоваться пенсионерами, а иногда даже "мобилизовать" мужчин значительно старше призывного возраста. Такие истории вызывают волнение, однако законодательство Украины устанавливает четкую границу, по которой мобилизация невозможна в принципе. Об этом сообщает "Час дій".

Кого мобилизируют после 60 лет и кому действительно приходят повестки

Однако, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", для каждой категории военнообязанных определен предельный возраст пребывания в запасе. Именно этот показатель является окончательным пределом для принудительной мобилизации.

Предельный возраст для разных категорий:

Рядовой, сержантский и старшинский состав — до 60 лет

Младший и старший офицерский состав (до полковника) – до 60 лет

Высший офицерский состав (генералы и приравненные) – до 65 лет

После достижения этого возраста мужчина не может быть мобилизован даже в период военного положения.

Кто может служить после 60-ти лет?

Есть только два случая, когда служба возможна:

1. Высший офицерский состав

Генералы и офицеры наивысшего уровня могут нести службу до 65 лет – это определено законом.

2. Добровольцы

Лицо 60 может продлить службу только по собственному желанию и при заключении ВЛК. В таком случае заключается контракт и военнослужащий продолжает службу только с согласия и состояния здоровья.

Принудительно мобилизовать таких людей невозможно.

Кого ТЦК должен исключить из учета

После достижения предельного возраста мужчина автоматически подлежит исключению из военного учета . Это означает, что с этого момента он больше не военнообязан и не получает повесток.

Однако для официального исключения нужна краткая формальная процедура – подать документы в ТЦК.

Почему пенсионерам иногда приходят повестки?

Это чаще всего рождает слухи о "мобилизации пенсионеров". На самом деле ТЦК вызывает мужчин 60 только по одной причине:

– для обновления данных и оформления исключений из учета.

Основные причины вызова:

проверка возраста в реестрах

уточнение персональных данных

оформление документов для исключения из военного учета

Это формальность, а не мобилизация.

Если мужчине 60 пришла повестка, это не значит призыв. Речь идет об обычной процедуре исключения из военного учета. Принудительная мобилизация после предельного возраста не подлежит закону , а также в военное время служба возможна только добровольно.

