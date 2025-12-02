Мобілізація 50+: у ТЦК розкрили, куди потрапляють чоловіки старшого віку

Чоловіки віком від 50 років і старші здебільшого не залучаються до штурмових підрозділів, однак можуть проходити службу в частинах забезпечення та інших тилових структурах. Про це повідомив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін у коментарі "Телеграфу".

Мобілізація чоловіків 50+. Фото: з відкритих джерел

За його словами, з 1 грудня не передбачається жодних змін у правилах мобілізації чи порядку надання відстрочок. В Україні, згідно з чинним законодавством, мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, за умови відсутності підстав для відстрочки або бронювання та наявності висновку ВЛК про придатність.

Істомін наголосив, що сам по собі вік понад 50 років не є причиною для звільнення від призову. Якщо чоловік здоровий та має відповідну військово-облікову спеціальність, його можуть мобілізувати на загальних підставах. Водночас значна частина людей старшого віку фізично не може виконувати штурмові чи інші високоінтенсивні бойові завдання, тому їх зазвичай розподіляють до підрозділів забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладів або інших тилових структур. Охочі можуть добровільно підписати контракт і самостійно обрати посаду, включно з посадою у штурмових частинах.

Речник також відзначив, що серед 50-річних досить багато контрактників, які приходять саме через ТЦК. Точних загальних цифр щодо рекрутингу він не навів, оскільки набором займаються різні структури ЗСУ.

Коментуючи мобілізацію у віковій групі 50+, Істомін зазначив, що ситуація суттєво відрізняється від періоду початку повномасштабного вторгнення, однак у порівнянні з 2024–2025 роками кількість мобілізованих у цьому віці залишається приблизно стабільною.

За його словами, висновок про непридатність серед чоловіків старшого віку трапляється не набагато частіше, ніж серед молодших, адже більшість вікових проблем зі здоров’ям не є критичними для служби в підрозділах забезпечення.

