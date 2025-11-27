logo

Мобилизация женщин: что происходит на самом деле и возможно ли принуждение
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизация женщин: что происходит на самом деле и возможно ли принуждение

В Офисе президента и ВСУ объяснили, стоит ли вопрос об обязательной мобилизации украинок и почему вокруг темы появляется так много манипуляций.

27 ноября 2025, 15:37
Автор:
avatar

Проніна Анна

Тема обязательной мобилизации женщин снова активно обсуждается, однако сегодня в ней нет нужды. Об этом сообщает Bihus.Info, которое собрало позиции представителей Офиса президента и Вооруженных сил по поводу очередной волны дискуссий о возможной принудительной мобилизации женщин. По их словам, пока никаких оснований для обязательного призыва нет , а служба украинок остается преимущественно добровольной.

Мобилизация женщин: что происходит на самом деле и возможно ли принуждение

Действительно ли женщин готовят к принудительной мобилизации?

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса объясняет, что вопрос вообще не стоит в первом порядке. В настоящее время армия нуждается прежде всего в медицинской сфере и других дефицитных специальностях, но участие женщин — это выбор, а не требование . Палиса признает, что в случае существенного ухудшения ситуации в сфере безопасности страна может изучать другие модели, в частности израильскую, и подстраивать их под украинские нужды — но это перспектива, а не решение.

В ВСУ параллельно работают над гендерной политикой. Советник по вопросам гендера Оксана Григорьева отмечает: каждая украинка должна быть психологически готова присоединиться к обороне, но никаких юридических оснований для принудительной мобилизации нет . В настоящее время акцент делается на добровольных программах, обучении и мотивации.

Несмотря на это, в соцсетях распространяется волна фейков об "облавах на женщин". В ТЦК такие истории называются информационными атаками. По данным военных, силовые действия действительно происходят, но во временно оккупированных регионах , где россияне проводят обыски и насильственные мобилизационные рейды.

Относительно будущих сценариев эксперты признают: если ситуация на фронте резко обострится, а кадровый дефицит в критических сферах вырастет, государство может рассматривать комбинированные модели привлечения. Но любые изменения потребуют юридической подготовки, общественного обсуждения и не будут приняты наспех .

Пока официальная позиция неизменна: принудительной мобилизации женщин в Украине нет , а стратегия государства — добровольность, подготовка и создание условий для эффективной службы.

Напомним, наше издание "Комментарии" уже сообщало , какие правила мобилизации студентов.



