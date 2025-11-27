Мобілізація жінок: що відбувається насправді і чи можливий примус

Тема обов’язкової мобілізації жінок знову активно обговорюється, однак сьогодні в ній нема потреби. Про це повідомляє Bihus.Info, яке зібрало позиції представників Офісу президента та Збройних сил щодо чергової хвилі дискусій про можливу примусову мобілізацію жінок. За їхніми словами, наразі жодних підстав для обов’язкового призову немає, а служба українок залишається переважно добровільною.

Чи справді жінок готують до примусової мобілізації?

Заступник керівника ОП Павло Паліса пояснює, що питання взагалі не стоїть у першому порядку. Нині армія потребує передусім фахівчинь у медичній сфері та інших дефіцитних спеціальностях, але участь жінок — це вибір, а не вимога. Паліса визнає, що у разі суттєвого погіршення безпекової ситуації країна може вивчати інші моделі, зокрема ізраїльську, та підлаштовувати їх під українські потреби — але це перспектива, а не рішення.

У ЗСУ паралельно працюють над гендерною політикою. Радниця з питань гендеру Оксана Григор’єва наголошує: кожна українка має бути психологічно готовою долучитися до оборони, але жодних юридичних підстав для примусової мобілізації немає. Нині акцент робиться на добровільних програмах, навчанні та мотивації.

Попри це, у соцмережах поширюється хвиля фейків про "облави на жінок". У ТЦК такі історії називають інформаційними атаками. За даними військових, силові дії справді відбуваються, але в тимчасово окупованих регіонах, де росіяни проводять обшуки та насильницькі "мобілізаційні рейди".

Щодо майбутніх сценаріїв, експерти визнають: якщо ситуація на фронті різко загостриться, а кадровий дефіцит у критичних сферах зросте, держава може розглядати комбіновані моделі залучення. Але будь-які зміни вимагатимуть юридичної підготовки, суспільного обговорення та не будуть ухвалені поспіхом.

Поки ж офіційна позиція незмінна: примусової мобілізації жінок в Україні немає, а стратегія держави — добровільність, підготовка і створення умов для ефективної служби.

