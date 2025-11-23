Мобілізація під час канікул: хто зі студентів справді у безпеці, а кого можуть забрати

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, однак студенти офіційно належать до категорій, які мають право на відстрочку. Та навіть цей захист не є “залізобетонним”. Є моменти, коли студент може стати призовником буквально за один день. Про ключові нюанси 24 каналу розповів адвокат із військового права Сергій Баладига.

Студентів можуть мобілізувати –важлива відповідь для тих, хто зараз на канікулах

Юрист підкреслює: канікули не скасовують відстрочку, якщо вона вже оформлена. Студент вважається таким, що навчається, навіть коли тимчасово не відвідує заняття.

Але є моменти, які відкривають двері для мобілізації:

– перерва між бакалавратом і магістратурою — найнебезпечніший період. Отримав диплом бакалавра, але ще не зарахований на магістратуру? Відстрочки немає. У цей час ТЦК може вручити повістку;

– будь-яка зміна статусу — відрахування, перехід на іншу форму навчання або завершення освіти автоматично знімають право на відстрочку;

– нема актуального підтвердження — якщо дані в реєстрі не оновлено, можуть виникнути питання під час перевірок документів.

Водночас із 1 листопада система стала простішою: більшість відстрочок тепер продовжуються автоматично через “Резерв+”, без особистого походу до ТЦК. Також можна подати документи в ЦНАП.

Адвокат наголошує: студенти мають уважно контролювати свій статус і зберігати всі документи про навчання. Саме вони стають основним доказом під час будь-якої перевірки.

Нагадаємо, пишуть "Коментарі", в Україні можуть почати надсилати більше повісток, якщо базу "Резерв+" об’єднають із податковими реєстрами та реєстром виборців.