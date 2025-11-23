logo_ukra

Мобілізація під час канікул: хто зі студентів справді у безпеці, а кого можуть забрати
Мобілізація під час канікул: хто зі студентів справді у безпеці, а кого можуть забрати

Відстрочка діє не завжди — юрист пояснив критичні нюанси, про які більшість навіть не здогадується

23 листопада 2025, 11:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, однак студенти офіційно належать до категорій, які мають право на відстрочку. Та навіть цей захист не є “залізобетонним”. Є моменти, коли студент може стати призовником буквально за один день. Про ключові нюанси 24 каналу розповів адвокат із військового права Сергій Баладига.

Мобілізація під час канікул: хто зі студентів справді у безпеці, а кого можуть забрати

Студентів можуть мобілізувати –важлива відповідь для тих, хто зараз на канікулах

Юрист підкреслює: канікули не скасовують відстрочку, якщо вона вже оформлена. Студент вважається таким, що навчається, навіть коли тимчасово не відвідує заняття.

Але є моменти, які відкривають двері для мобілізації:

перерва між бакалавратом і магістратурою — найнебезпечніший період. Отримав диплом бакалавра, але ще не зарахований на магістратуру? Відстрочки немає. У цей час ТЦК може вручити повістку;
будь-яка зміна статусу — відрахування, перехід на іншу форму навчання або завершення освіти автоматично знімають право на відстрочку;
нема актуального підтвердження — якщо дані в реєстрі не оновлено, можуть виникнути питання під час перевірок документів.

Водночас із 1 листопада система стала простішою: більшість відстрочок тепер продовжуються автоматично через “Резерв+”, без особистого походу до ТЦК. Також можна подати документи в ЦНАП.

Адвокат наголошує: студенти мають уважно контролювати свій статус і зберігати всі документи про навчання. Саме вони стають основним доказом під час будь-якої перевірки.

Нагадаємо, пишуть "Коментарі", в Україні можуть почати надсилати більше повісток, якщо базу "Резерв+" об’єднають із податковими реєстрами та реєстром виборців.



