Мобилизация во время каникул: кто из студентов действительно в безопасности, а кого могут забрать

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, однако студенты официально относятся к категориям, имеющим право на отсрочку. Но даже эта защита не является "железобетонной". Есть моменты, когда студент может стать призывником буквально за один день. О ключевых нюансах 24 канала рассказал адвокат по военному праву Сергей Баладыга.

Студентов могут мобилизовать – важный ответ для тех, кто сейчас на каникулах

Юрист подчеркивает: каникулы не отменяют отсрочку , если она уже оформлена. Студент считается обучающимся, даже если временно не посещает занятия.

Но есть моменты, которые открывают двери для мобилизации:

– перерыв между бакалавриатом и магистратурой – самый опасный период. Получил диплом бакалавра, но еще не зачислен на магистратуру? Отсрочки нет. В настоящее время ТЦК может вручить повестку;

– любое изменение статуса – отчисления, переход на другую форму обучения или завершение образования автоматически снимают право на отсрочку;

– нет актуального подтверждения — если данные в реестре не обновлены, могут возникнуть вопросы при проверке документов.

В то же время, с 1 ноября система стала проще: большинство отсрочок теперь продолжаются автоматически через "Резерв" , без личного похода в ТЦК. Также можно подать документы в ЦНАП.

Адвокат отмечает, что студенты должны внимательно контролировать свой статус и сохранять все документы об обучении. Именно они становятся основным доказательством во время любой проверки.

Напомним, пишут "Комментарии", в Украине могут начать присылать больше повесток, если базу "Резерв" объединят с налоговыми реестрами и реестром избирателей.