Мобилизация 50+: в ТЦК раскрыли, куда попадают мужчины постарше

Мужчины в возрасте от 50 лет и старше в большинстве своем не вовлекаются в штурмовые подразделения, однако могут проходить службу в частях обеспечения и других тыловых структурах. Об этом сообщил представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин в комментарии "Телеграфу".

Мобилизация мужчин 50+. Фото: из открытых источников

По его словам, с 1 декабря не предусматривается никаких изменений в правилах мобилизации или порядке предоставления отсрочек. В Украине, согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, при отсутствии оснований для отсрочки или бронирования и наличия заключения ВЛК о пригодности.

Истомин подчеркнул, что сам по себе возраст более 50 лет не является причиной освобождения от призыва. Если мужчина здоров и имеет соответствующую военно-учетную специальность, его могут мобилизовать на общих основаниях. В то же время значительная часть людей старшего возраста физически не может выполнять штурмовые или другие высокоинтенсивные боевые задачи, поэтому их обычно распределяют в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, военные учебные заведения или другие тыловые структуры. Желающие могут добровольно подписать контракт и самостоятельно избрать должность, включая должность в штурмовых частях.

Спикер также отметил, что среди 50-летних достаточно много контрактников, которые приходят именно через ТЦК. Точных общих цифр по рекрутингу он не привел, поскольку набором занимаются разные структуры ВСУ.

Комментируя мобилизацию в возрастной группе 50+, Истомин отметил, что ситуация существенно отличается от периода начала полномасштабного вторжения, однако по сравнению с 2024-2025 годами количество мобилизованных в этом возрасте остается примерно стабильным.

По его словам, вывод о непригодности среди мужчин старшего возраста встречается не намного чаще, чем среди младших, ведь большинство возрастных проблем со здоровьем не являются критическими для службы в подразделениях обеспечения.

