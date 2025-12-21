ТЦК дали украинским мужчинам 20 дней: детали

В Украине заработал новый механизм уплаты штрафов за нарушение правил военного учета, который можно осуществить через приложение "Резерв+". Министерство обороны объяснило, что гражданам предоставляется 20 дней, чтобы добровольно закрыть нарушения и уплатить штраф со скидкой 50%. После этого сумма будет расти, а последствия могут стать значительно серьезнее.

Штраф от ТЦК

Как указывает Минобороны, речь идет о девяти типах нарушений, за которые территориальные центры комплектования могут налагать штрафы.

Штрафы от ТЦК за нарушение военного учета:

— не прибыл за повесткой в ТЦК и СП;

— не состоит на военном учете по месту жительства, работы или учебы;

— не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;

— не прошел или отказался от прохождения ВЛК;

— не стал на военный учет, когда исполнилось 25 лет;

— не стал на военный учет по новому адресу;

— не стал на военный учет по месту нахождения как ВПЛ;

— не стал на военный учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний.

Каждый штраф касается только одного конкретного нарушения.

Как заплатить штраф за нарушение военного учета

Чтобы воспользоваться скидкой, в приложении "Резерв+" нужно зайти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК должно ее рассмотреть и вынести постановление. После этого появляется возможность оплатить 8 500 гривен вместо полных 17 000 гривен. На оплату дается ровно 20 дней. После уплаты, предупреждения в приложении исчезает, но для актуализации статуса необходимо обновить военный документ.

Что будет, если не заплатить за штраф ТЦК вовремя

Если же не уложиться в срок, за штраф от ТЦК придется платить полностью. Кроме того, дальнейшее промедление приведет к удвоению суммы штрафа до 34 000 гривен. В то же время, сама обязанность выполнять требования военного учета никуда не исчезает. Повестки могут поступать и дальше, а систематическое игнорирование станет основанием для уголовной ответственности и дополнительных правовых ограничений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что университет больше не скроет, ведь студентов массово отчисляют и передают в ТЦК.

Также "Комментарии" писали, что в Украине планируют мобилизовать еще 500 тысяч человек.