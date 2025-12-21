ТЦК дали украинским мужчинам 20 дней: детали

Рубрики
В Украине заработал новый механизм уплаты штрафов за нарушение правил военного учета, который можно осуществить через приложение "Резерв+". Министерство обороны объяснило, что гражданам предоставляется 20 дней, чтобы добровольно закрыть нарушения и уплатить штраф со скидкой 50%. После этого сумма будет расти, а последствия могут стать значительно серьезнее.
Штраф от ТЦК
Как указывает Минобороны, речь идет о девяти типах нарушений, за которые территориальные центры комплектования могут налагать штрафы.
Штрафы от ТЦК за нарушение военного учета:
Каждый штраф касается только одного конкретного нарушения.
Чтобы воспользоваться скидкой, в приложении "Резерв+" нужно зайти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК должно ее рассмотреть и вынести постановление. После этого появляется возможность оплатить 8 500 гривен вместо полных 17 000 гривен. На оплату дается ровно 20 дней. После уплаты, предупреждения в приложении исчезает, но для актуализации статуса необходимо обновить военный документ.
Если же не уложиться в срок, за штраф от ТЦК придется платить полностью. Кроме того, дальнейшее промедление приведет к удвоению суммы штрафа до 34 000 гривен. В то же время, сама обязанность выполнять требования военного учета никуда не исчезает. Повестки могут поступать и дальше, а систематическое игнорирование станет основанием для уголовной ответственности и дополнительных правовых ограничений.
