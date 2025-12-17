В Україні планують мобілізувати ще 500 тисяч людей – експерти б’ють на сполох

В Україні виникла потреба значного розширення мобілізації через триваючу агресію з боку росії. Як повідомляє видання "Експерт", посилаючись на етер “Київ-24”, командування Збройних Сил планує мобілізувати ще 500 тисяч осіб.

Україна збирається мобілізувати ще 500 тисяч людей

Військовий оглядач Олексій Гетьман зазначив, що, попри чисельну перевагу російської армії, Україна може компенсувати цей дисбаланс завдяки тактиці асиметричної війни та високоефективним наступальним операціям. Він підкреслив, що для цього критично важливо змінити ставлення населення до мобілізації, подолати внутрішні бар’єри та підвищити довіру до державних заходів щодо зміцнення обороноздатності.

Гетьман додав, що успішні контрнаступи та точкові удари по ключових позиціях ворога дозволяють українській армії залишатися ефективною, незважаючи на чисельну перевагу супротивника.

Головнокомандувач Збройними Силами генерал Олександр Сирський зазначив, що російська армія продовжує наступ на кількох фронтах, тому Україні необхідно терміново посилювати обороноздатність. На думку генерала, для успішного відбиття повномасштабної агресії потрібно не лише збільшувати чисельність та боєздатність армії, але й укріплювати ключові оборонні рубежі, готуючись до довгострокових наслідків конфлікту.

Експерти погоджуються, що ефективна мобілізація та стратегічне планування залишаються вирішальними факторами для забезпечення безпеки країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін вкотре підтвердив, що Кремль не відмовляється від заявлених цілей війни проти України. Очільник Кремля заявив, що так звана "спеціальна військова операція" буде доведена до кінця, а Росія, за його словами, готова діяти як дипломатичними, так і військовими методами.