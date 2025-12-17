В Украине возникла необходимость значительного расширения мобилизации из-за продолжающейся агрессии со стороны России. Как сообщает издание "Эксперт", ссылаясь на эфир "Киев-24", командование Вооруженных Сил планирует мобилизовать еще 500 тысяч человек.

Украина собирается мобилизовать еще 500 тысяч человек

Военный обозреватель Алексей Гетьман отметил, что, несмотря на численное преимущество российской армии, Украина может компенсировать этот дисбаланс благодаря тактике асимметричной войны и высокоэффективным наступательным операциям. Он подчеркнул, что для этого критически важно изменить отношение населения к мобилизации, преодолеть внутренние барьеры и повысить доверие к государственным мерам по укреплению обороноспособности.

Гетьман добавил, что успешные контрнаступления и точечные удары по ключевым позициям врага позволяют украинской армии оставаться эффективным, несмотря на численное преимущество противника.

Главнокомандующий Вооруженными Силами генерал Александр Сырский отметил, что российская армия продолжает наступление на нескольких фронтах, поэтому Украине необходимо срочно усиливать обороноспособность. По мнению генерала, для успешного отражения полномасштабной агрессии нужно не только увеличивать численность и боеспособность армии, но и укреплять ключевые рубежи обороны, готовясь к долгосрочным последствиям конфликта.

Эксперты соглашаются с тем, что эффективная мобилизация и стратегическое планирование остаются решающими факторами для обеспечения безопасности страны.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Кремль не отказывается от заявленных целей войны против Украины. Глава Кремля заявил, что так называемая "специальная военная операция" будет доведена до конца, а Россия, по его словам, готова действовать как дипломатическими, так и военными методами.