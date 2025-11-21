Повний перелік хвороб, що звільняють від служби у ЗСУ: ВЛК змінила правила та категорії придатності у 2025 році

Рубрики
У період активної мобілізації питання медичної придатності до служби залишається одним із ключових. Видання "Ветеран" оприлюднило повний і оновлений перелік діагнозів, а також пояснило, як у 2025 році працює військово-лікарська комісія та які рішення вона ухвалює.
Кому дорога до ЗСУ закрита: оновлений перелік хвороб, що виключають мобілізацію у 2025 році
Оцінювання придатності проводять відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Наказу Міноборони № 402, що містить детальний "Розклад хвороб". Він визначає, хто може бути мобілізований, хто отримує відстрочку, а хто — повне звільнення від служби.
У 2025 році система зазнала суттєвих змін. З 1 квітня всі постанови ВЛК формуються в електронному форматі — через медичну систему ЗСУ, інтегровану з eHealth. Направлення можна отримати не лише через ТЦК та СП, а й через застосунок "Резерв+".
Головна новація — повне скасування категорії "обмежено придатний". Усі, хто мав такий статус, були зобов’язані пройти повторний огляд до 5 червня 2025 року та отримати одне з двох рішень: "придатний" або "непридатний".
Після проходження огляду комісія може встановити одну з чотирьох категорій:
Придатний до служби — висновок діє 1 рік.
Непридатний з виключенням з обліку — безстроково.
Тимчасово непридатний — відстрочка до 12 місяців.
Придатний з обмеженнями — служба в підрозділах забезпечення та ТЦК.
Хвороби, що звільняють від служби у 2025 році
Непридатність встановлюється лише при істотних порушеннях роботи організму. Серед діагнозів:
Інфекційні та паразитарні хвороби:
– активний туберкульоз,
– ВІЛ/СНІД із вторинними проявами,
– тяжкий гепатит з ускладненнями.
Онкологія:
– злоякісні пухлини з метастазами,
– доброякісні новоутворення з функціональними порушеннями.
Хвороби крові:
– важкі анемії,
– порушення згортання (гемофілія).
Ендокринні розлади:
– діабет 1 типу,
– ускладнений діабет 2 типу,
– ожиріння 3–4 ступеня.
Психічні захворювання:
– шизофренія,
– тяжкі форми БАР,
– глибока розумова відсталість,
– серйозні розлади особистості,
– залежності з психічними порушеннями.
Неврологічні хвороби:
– епілепсія з частими нападами,
– розсіяний склероз, Паркінсон,
– паралічі та наслідки травм ЦНС.
Порушення зору й слуху:
– зір нижче 0,09,
– глаукома, відшарування сітківки,
– повна глухота.
Серцево-судинні патології:
– серцева недостатність II+ стадії,
– гіпертонічна хвороба III ступеня,
– тяжка ІХС.
Дихальна система:
– важка астма,
– ХОЗЛ з недостатністю.
Опорно-руховий апарат:
– ампутації,
– тяжкі деформації,
– остеомієліт.
Шкіра:
– еритродермічний псоріаз,
– важкі аутоімунні дерматози.
До неї належать: гострі інфекції, травми, стани після операцій, загострення хронічних недуг, контузії та поранення. Тривалість — до 12 місяців.
- Підготувати медичні документи — усі виписки, обстеження, довідки та результати аналізів.
- Отримати направлення — у ТЦК або через застосунок "Резерв+".
- Пройти огляд — терапевт, хірург, невролог, психіатр, офтальмолог, ЛОР та інші потрібні фахівці.
- Отримати висновок — рішення формується виключно в електронному вигляді.
- Оскаржити рішення, якщо воно здається необґрунтованим — через ВЛК вищого рівня або суд.
