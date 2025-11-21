Повний перелік хвороб, що звільняють від служби у ЗСУ: ВЛК змінила правила та категорії придатності у 2025 році

У період активної мобілізації питання медичної придатності до служби залишається одним із ключових. Видання "Ветеран" оприлюднило повний і оновлений перелік діагнозів, а також пояснило, як у 2025 році працює військово-лікарська комісія та які рішення вона ухвалює.

Кому дорога до ЗСУ закрита: оновлений перелік хвороб, що виключають мобілізацію у 2025 році

Оцінювання придатності проводять відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Наказу Міноборони № 402, що містить детальний "Розклад хвороб". Він визначає, хто може бути мобілізований, хто отримує відстрочку, а хто — повне звільнення від служби.

У 2025 році система зазнала суттєвих змін. З 1 квітня всі постанови ВЛК формуються в електронному форматі — через медичну систему ЗСУ, інтегровану з eHealth. Направлення можна отримати не лише через ТЦК та СП, а й через застосунок "Резерв+".

Головна новація — повне скасування категорії "обмежено придатний". Усі, хто мав такий статус, були зобов’язані пройти повторний огляд до 5 червня 2025 року та отримати одне з двох рішень: "придатний" або "непридатний".

Які категорії визначає ВЛК

Після проходження огляду комісія може встановити одну з чотирьох категорій:

Придатний до служби — висновок діє 1 рік.

Непридатний з виключенням з обліку — безстроково.

Тимчасово непридатний — відстрочка до 12 місяців.

Придатний з обмеженнями — служба в підрозділах забезпечення та ТЦК. Хвороби, що звільняють від служби у 2025 році

Непридатність встановлюється лише при істотних порушеннях роботи організму. Серед діагнозів:

Інфекційні та паразитарні хвороби:

– активний туберкульоз,

– ВІЛ/СНІД із вторинними проявами,

– тяжкий гепатит з ускладненнями.

Онкологія:

– злоякісні пухлини з метастазами,

– доброякісні новоутворення з функціональними порушеннями.

Хвороби крові:

– важкі анемії,

– порушення згортання (гемофілія).

Ендокринні розлади:

– діабет 1 типу,

– ускладнений діабет 2 типу,

– ожиріння 3–4 ступеня.

Психічні захворювання:

– шизофренія,

– тяжкі форми БАР,

– глибока розумова відсталість,

– серйозні розлади особистості,

– залежності з психічними порушеннями.

Неврологічні хвороби:

– епілепсія з частими нападами,

– розсіяний склероз, Паркінсон,

– паралічі та наслідки травм ЦНС.

Порушення зору й слуху:

– зір нижче 0,09,

– глаукома, відшарування сітківки,

– повна глухота.

Серцево-судинні патології:

– серцева недостатність II+ стадії,

– гіпертонічна хвороба III ступеня,

– тяжка ІХС.

Дихальна система:

– важка астма,

– ХОЗЛ з недостатністю.

Опорно-руховий апарат:

– ампутації,

– тяжкі деформації,

– остеомієліт.

Шкіра:

– еритродермічний псоріаз,

– важкі аутоімунні дерматози.

Тимчасова відстрочка

До неї належать: гострі інфекції, травми, стани після операцій, загострення хронічних недуг, контузії та поранення. Тривалість — до 12 місяців.

Як правильно пройти ВЛК

- Підготувати медичні документи — усі виписки, обстеження, довідки та результати аналізів.

- Отримати направлення — у ТЦК або через застосунок "Резерв+".

- Пройти огляд — терапевт, хірург, невролог, психіатр, офтальмолог, ЛОР та інші потрібні фахівці.

- Отримати висновок — рішення формується виключно в електронному вигляді.

- Оскаржити рішення, якщо воно здається необґрунтованим — через ВЛК вищого рівня або суд.

