Главная Новости Общество права человека Полный перечень болезней, освобождающих от службы в ВСУ: ВЛК изменила правила и категории годности в 2025 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Полный перечень болезней, освобождающих от службы в ВСУ: ВЛК изменила правила и категории годности в 2025 году

В 2025 году система ВЛК работает по новым нормам: электронные постановления, отменена категория «ограниченно подходящий» и четкое разделение – «пригодный» или «непригодный».

21 ноября 2025, 19:00
Автор:
Проніна Анна

В период активной мобилизации вопрос медицинской пригодности к службе остается одним из ключевых. Издание "Ветеран" обнародовало полный и обновленный перечень диагнозов, а также объяснило, как в 2025 году работает военно-врачебная комиссия и какие решения она принимает.

Полный перечень болезней, освобождающих от службы в ВСУ: ВЛК изменила правила и категории годности в 2025 году

Кому дорога в ВСУ закрыта: обновленный перечень болезней, исключающих мобилизацию в 2025 году

Оценку годности проводят в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Приказом Минобороны № 402, содержащим детальное "Расписание болезней". Он определяет, кто может быть мобилизован, кто получает отсрочку, а кто полное освобождение от службы.

В 2025 году система претерпела существенные изменения. С 1 апреля все постановления ВЛК формируются в электронном формате через медицинскую систему ВСУ, интегрированную с eHealth. Направления можно получить не только через ТЦК и СП, но и через приложение "Резерв".

Главное новшество — полная отмена категории "ограниченно пригодный". Все, кто имел такой статус, обязаны были пройти повторный обзор до 5 июня 2025 года и получить одно из двух решений: "пригодный" или "непригодный".

Какие категории определяет ВЛК

После прохождения осмотра комиссия может установить одну из четырех категорий:

  • Подходит к службе — вывод действует 1 год.

  • Непригоден с исключением из учета – бессрочно.

  • Временно непригодный – отсрочка до 12 месяцев.

  • Подходящий с ограничениями — служба в подразделениях обеспечения и ТЦК.

    Болезни, освобождающие от службы в 2025 году

Негодность устанавливается только при существенных нарушениях работы организма. Среди диагнозов:

Инфекционные и паразитарные заболевания:
– активный туберкулез,
– ВИЧ/СПИД со вторичными проявлениями,
– тяжелый гепатит с осложнениями.

Онкология:
– злокачественные опухоли с метастазами,
– доброкачественные новообразования с функциональными нарушениями.

Болезни крови:
– тяжелые анемии,
– нарушение свертывания (гемофилия).

Эндокринные расстройства:
– диабет 1 типа,
– осложненный диабет 2 типа,
– ожирение 3–4 степени.

Психические заболевания:
– шизофрения,
– тяжелые формы БАР,
– глубокая умственная отсталость,
– серьезные расстройства личности,
– зависимости с психическими нарушениями.

Неврологические болезни:
– эпилепсия с частыми приступами,
– рассеянный склероз, Паркинсон,
– параличи и последствия травм ЦНС.

Нарушения зрения и слуха:
– зрение ниже 0,09,
– глаукома, отслойка сетчатки,
– полная глухота.

Сердечно-сосудистые патологии:
– сердечная недостаточность II стадии,
– гипертоническая болезнь III степени,
– тяжелая ИБС.

Дыхательная система:
– тяжелая астма,
– ХОБЛ с недостаточностью.

Опорно-двигательный аппарат:
– ампутации,
– тяжелые деформации,
– остеомиелит.

Кожа:
– эритродермический псориаз,
– тяжелые аутоиммунные дерматозы.

Временная отсрочка

К ней относятся острые инфекции, травмы, состояния после операций, обострение хронических недугов, контузии и ранения. Продолжительность – до 12 месяцев.

Как правильно пройти ВЛК

— Подготовить медицинские документы – все выписки, обследования, справки и результаты анализов.

— получить направление – в ТЦК или через приложение "Резерв".

— Пройти осмотр – терапевт, хирург, невролог, психиатр, офтальмолог, ЛОР и другие нужные специалисты.

— Получить вывод – решение формируется исключительно в электронном виде.

— Обжаловать решение, если оно кажется необоснованным – через ВЛК высшего уровня или суд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в Верховной Раде обнародовали новую дату окончания войны.



