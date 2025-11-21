Полный перечень болезней, освобождающих от службы в ВСУ: ВЛК изменила правила и категории годности в 2025 году

В период активной мобилизации вопрос медицинской пригодности к службе остается одним из ключевых. Издание "Ветеран" обнародовало полный и обновленный перечень диагнозов, а также объяснило, как в 2025 году работает военно-врачебная комиссия и какие решения она принимает.

Кому дорога в ВСУ закрыта: обновленный перечень болезней, исключающих мобилизацию в 2025 году

Оценку годности проводят в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Приказом Минобороны № 402, содержащим детальное "Расписание болезней". Он определяет, кто может быть мобилизован, кто получает отсрочку, а кто полное освобождение от службы.

В 2025 году система претерпела существенные изменения. С 1 апреля все постановления ВЛК формируются в электронном формате через медицинскую систему ВСУ, интегрированную с eHealth. Направления можно получить не только через ТЦК и СП, но и через приложение "Резерв".

Главное новшество — полная отмена категории "ограниченно пригодный". Все, кто имел такой статус, обязаны были пройти повторный обзор до 5 июня 2025 года и получить одно из двух решений: "пригодный" или "непригодный".

Какие категории определяет ВЛК

После прохождения осмотра комиссия может установить одну из четырех категорий:

Подходит к службе — вывод действует 1 год.

Непригоден с исключением из учета – бессрочно.

Временно непригодный – отсрочка до 12 месяцев.

Подходящий с ограничениями — служба в подразделениях обеспечения и ТЦК. Болезни, освобождающие от службы в 2025 году

Негодность устанавливается только при существенных нарушениях работы организма. Среди диагнозов:

Инфекционные и паразитарные заболевания:

– активный туберкулез,

– ВИЧ/СПИД со вторичными проявлениями,

– тяжелый гепатит с осложнениями.

Онкология:

– злокачественные опухоли с метастазами,

– доброкачественные новообразования с функциональными нарушениями.

Болезни крови:

– тяжелые анемии,

– нарушение свертывания (гемофилия).

Эндокринные расстройства:

– диабет 1 типа,

– осложненный диабет 2 типа,

– ожирение 3–4 степени.

Психические заболевания:

– шизофрения,

– тяжелые формы БАР,

– глубокая умственная отсталость,

– серьезные расстройства личности,

– зависимости с психическими нарушениями.

Неврологические болезни:

– эпилепсия с частыми приступами,

– рассеянный склероз, Паркинсон,

– параличи и последствия травм ЦНС.

Нарушения зрения и слуха:

– зрение ниже 0,09,

– глаукома, отслойка сетчатки,

– полная глухота.

Сердечно-сосудистые патологии:

– сердечная недостаточность II стадии,

– гипертоническая болезнь III степени,

– тяжелая ИБС.

Дыхательная система:

– тяжелая астма,

– ХОБЛ с недостаточностью.

Опорно-двигательный аппарат:

– ампутации,

– тяжелые деформации,

– остеомиелит.

Кожа:

– эритродермический псориаз,

– тяжелые аутоиммунные дерматозы.

Временная отсрочка

К ней относятся острые инфекции, травмы, состояния после операций, обострение хронических недугов, контузии и ранения. Продолжительность – до 12 месяцев.

Как правильно пройти ВЛК

— Подготовить медицинские документы – все выписки, обследования, справки и результаты анализов.

— получить направление – в ТЦК или через приложение "Резерв".

— Пройти осмотр – терапевт, хирург, невролог, психиатр, офтальмолог, ЛОР и другие нужные специалисты.

— Получить вывод – решение формируется исключительно в электронном виде.

— Обжаловать решение, если оно кажется необоснованным – через ВЛК высшего уровня или суд.

