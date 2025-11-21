У Раді назвали нову дату завершення війни: чому вона важлива для Трампа

Сполучені Штати Америки передали Україні новий мирний план. І американська сторона має певні очікування.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко зазначив, що 20 січня 2026 року має зупинитись війна.

“Це річниця інавгурації Трампа. Тому адміністрація Трампа тисне на нас і на Росію, щоб ми підписали мирний договір і щоб війна була зупинена в перший рік президентства Трампа. Це покращить його електоральні можливості всередині США”, — зауважив політик.

За задумом американців, пояснив Гончаренко, мирний договір має бути ратифікований в Верховній Раді та підписаний Зеленським.

“Важлива історія про те, що і Рада, і Президент мають, по суті, підтримати мирний договір. Політично це робиться для того, щоб після виборів ніхто не міг сказати, я в цьому участь не брав, тому ми не визнаємо цей договір”, — зазначив він.

Гончаренко пояснив, що Україну не змушують підписувати мирний план до 27 листопада, але змушують поняттєво домовитись до 27 листопада.

“Підписати мирний план ми точно не встигнемо до 27 листопада. Але що вимагає адміністрація Трампа, щоб загальні положення були узгоджені та ми були готові підписувати договір”, — пояснив народний депутат.

Щодо мирного договору Гончаренко зазначив:

“Давайте будемо реалістами. Хотілось бути на танках в Москві? Дуже. Хотілось, щоб в Енергоатомі не крали гроші друзі Президента? Дуже. Але в житті або те, або інше. Влада обрала не танки в Москві, а щоб друзі Президента стали багатими. Тому і такий мирний договір”, — резюмував Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про жорстку умови, яку США поставили Україні.