Соединенные Штаты Америки передали Украине новый мирный план. И у американской стороны есть определенные ожидания.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, что 20 января 2026 года должна остановиться война.

"Это годовщина инаугурации Трампа. Поэтому администрация Трампа давит на нас и Россию, чтобы мы подписали мирный договор и чтобы война была остановлена в первый год президентства Трампа. Это улучшит его электоральные возможности внутри США", — отметил политик.

По замыслу американцев, объяснил Гончаренко, мирный договор должен быть ратифицирован в Верховной Раде и подписан Зеленским.

"Важная история о том, что и Рада, и Президент должны, по сути, поддержать мирный договор. Политически это делается для того, чтобы после выборов никто не мог сказать, я в этом не участвовал, поэтому мы не признаем этот договор", — отметил он.

Гончаренко объяснил, что Украину не вынуждают подписывать мирный план до 27 ноября, но заставляют понятно договориться до 27 ноября.

"Подписать мирный план мы точно не успеем до 27 ноября. Но что требует администрация Трампа, чтобы общие положения были согласованы и готовы подписывать договор", — пояснил народный депутат.

Относительно мирного договора Гончаренко отметил:

"Давайте будем реалистами. Хотелось быть на танках в Москве? Очень. Хотелось, чтобы в Энергоатоме не воровали деньги друзья Президента? Очень. Но в жизни или то, или другое. Власть избрала не танки в Москве, а чтобы друзья Президента стали богатыми. Поэтому и такой мирный договор", — резюмировал Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал о жестких условиях, которые США поставили Украине.