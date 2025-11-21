У США поставили жорстку умову Україні: що вимагають від Києва

У інформаційному полі обговорюють рамкову мирну угоду, яку запропонували США. Українські посадовці зазначають, що запропонований план важко реалізувати. Однак не виключено, що у Сполучених Штатах Америки вдаватимуться до тиску, щоб отримати згоду української сторони.

Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Україна стикається з більшим тиском з боку Вашингтона, щоб погодитися на рамкову угоду про мир, яку посередницьки пропонують США у відносинах із Росією, ніж під час попередніх переговорних спроб, пише видання Reuters. Тиск включає погрози припинити надання розвідданих та озброєнь, повідомили два джерела, обізнані з ситуацією.

“Одне з джерел, яке говорило на умовах анонімності, зазначило, що США хочуть, аби Україна підписала рамкову угоду вже до наступного четверга”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, розповів до чого призвела непоступливість президента України Володимира Зеленського та як це вплинуло на Україну. За його словами, українцям потрібно зараз зробити одну маленьку ментальну операцію — з великими наслідками. Це, як зазначив він, стосується героїчної непоступливості Зеленського, яка так довго надихала та давала надію. Колишній радник назвав декілька кроків.

За його словами, ситуація в Україні виглядає так: реальний мобілізаційний потенціал вичерпано. Активна частина армії тане і фронт валиться. Дефіцит бюджету ставить під питання не лише здатність продовжувати оборону, а й платити пенсії та зарплати бюджетникам. Енергетика та економіка лягає і, мабуть, ляже. Корупційні скандали, за його словами, ведуть до чогось дуже схожого на чергову революцію.