В США поставили жесткое условие Украине: что требуют от Киева

В информационном поле обсуждают рамочное мирное соглашение, предложенное США. Украинские чиновники отмечают, что предложенный план сложно реализовать. Однако не исключено, что в Соединенных Штатах Америки будут прибегать к давлению, чтобы получить согласие украинской стороны.

Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Украина сталкивается с большим давлением со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на рамочное соглашение о мире, которое посреднически предлагают США в отношениях с Россией, чем во время предыдущих переговорных попыток, пишет издание Reuters. Давление включает угрозы прекратить предоставление разведданных и вооружений, сообщили два источника, осведомленных о ситуации.

"Один из источников, говоривший на условиях анонимности, отметил, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение уже до следующего четверга", — пишет издание.

