Главная Новости Общество Война с Россией В США поставили жесткое условие Украине: что требуют от Киева
В США поставили жесткое условие Украине: что требуют от Киева

В США хотят, чтобы Украина подписала предложенный мирный план до следующего четверга

21 ноября 2025, 15:20
Кречмаровская Наталия

В информационном поле обсуждают рамочное мирное соглашение, предложенное США. Украинские чиновники отмечают, что предложенный план сложно реализовать. Однако не исключено, что в Соединенных Штатах Америки будут прибегать к давлению, чтобы получить согласие украинской стороны.

В США поставили жесткое условие Украине: что требуют от Киева

Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Украина сталкивается с большим давлением со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на рамочное соглашение о мире, которое посреднически предлагают США в отношениях с Россией, чем во время предыдущих переговорных попыток, пишет издание Reuters. Давление включает угрозы прекратить предоставление разведданных и вооружений, сообщили два источника, осведомленных о ситуации.

"Один из источников, говоривший на условиях анонимности, отметил, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение уже до следующего четверга", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, рассказал, к чему привела неуступчивость президента Украины Владимира Зеленского и как это повлияло на Украину. По его словам, украинцам нужно сейчас сделать одну маленькую ментальную операцию – с большими последствиями. Это, как отметил он, касается героической неуступчивости Зеленского, которая так долго вдохновляла и давала надежду. Бывший советник назвал несколько шагов.

По его словам, ситуация в Украине выглядит так: реальный мобилизационный потенциал исчерпан. Активная часть армии тает и фронт рушится. Дефицит бюджета ставит под вопрос не только способность продолжать оборону, но платить пенсии и зарплаты бюджетникам. Энергетика и экономика ложится и, по-видимому, ляжет. Коррупционные скандалы, по его словам, ведут к чему-то очень похожему на очередную революцию.



Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-threatens-cut-intel-weapons-press-ukraine-into-peace-deal-sources-2025-11-21/
