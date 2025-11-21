Арестович приголомшив прогнозом: як Зеленський “здав” Україну та що чекає на українців

У медіаполі триває обговорення контурів чергового мирного плану, який нібито запропонували США.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, розповів до чого призвела непоступливість президента України Володимира Зеленського та як це вплинуло на Україну. За його словами, українцям потрібно зараз зробити одну маленьку ментальну операцію — з великими наслідками. Це, як зазначив він, стосується героїчної непоступливості Зеленського, яка так довго надихала та давала надію. Колишній радник назвав декілька кроків.

Крок 1. Непоступливість щодо підступного “мирного плану Трампа/Путіна”, яка багатьом так подобалась, це та сама його непоступливість щодо небажання припинити красти на зброї, спорядженні, ППО, енергетиці та на всьому іншому, до чого дотягнеться. Хамство в Овальному кабінеті — це те саме хамство щодо НАБУ/САП та народних депутатів, які потребують пояснень та вжиття заходів.

Крок 2. Довгий час ваш/наш громадський договір із Зеленським виглядав так: “кради, але не здавай”.

І ось тепер, за словами Арестовича,- крок 3 — потрібно піднатужитися трошки і зрозуміти, що саме це хамство і непоступливість і здали нас зрештою. За його словами, ситуація в Україні виглядає так:

Реальний мобілізаційний потенціал вичерпано.

Активна частина армії тане і фронт валиться.

Дефіцит бюджету ставить під питання не лише здатність продовжувати оборону, а й платити пенсії та зарплати бюджетникам.

Енергетика та економіка лягає і, мабуть, ляже.

Корупційні скандали, за його словами, ведуть до чогось дуже схожого на чергову революцію – читайте, до організаційного бардаку.

Крок 4. Закріплення.

“Саме його тупа впертість, небажання працювати над своїми помилками, його бажання користуватися корупційною системою замість того, щоб боротися з нею та поставили Україну та кожного українця в умови, коли буде нам і ганебний мир, який погано відрізнятиметься від поразки, і найважче виповзання з економічної та соціальної кризи. Він зміцнював позицію та розкрадав ресурс на її утримання. А так він хлопець стійкий, звісно. Краде, щоби ми перемогли. Не втік-2”, — підсумував Арестович.

