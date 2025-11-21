Арестович ошеломил прогнозом: как Зеленский "сдал" Украину и что ждет украинцев

В медиаполе продолжается обсуждение контуров очередного мирного плана, якобы предложенного США.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, рассказал, к чему привела неуступчивость президента Украины Владимира Зеленского и как это повлияло на Украину. По его словам, украинцам нужно сейчас сделать одну маленькую ментальную операцию – с большими последствиями. Это, как отметил он, касается героической неуступчивости Зеленского, которая так долго вдохновляла и давала надежду. Бывший советник назвал несколько шагов.

Шаг 1. Неуступчивость относительно коварного "мирного плана Трампа/Путина", которая многим так нравилась, это та же его неуступчивость по поводу нежелания прекратить воровать на оружии, снаряжении, ПВО, энергетике и всем остальном, до чего дотянется. Хамство в Овальном кабинете — это то же хамство относительно НАБУ/САП и народных депутатов, которые нуждаются в объяснениях и принятии мер.

Шаг 2. Долгое время ваш/наш общественный договор с Зеленским выглядел так: "воруй, но не сдавай".

И вот теперь, по словам Арестовича, шаг 3 — нужно поднатужиться немного и понять, что именно это хамство и неуступчивость и сдали нас в конце концов. По его словам, ситуация в Украине выглядит так:

Реальный мобилизационный потенциал исчерпан.

Активная часть армии тает и фронт рушится.

Дефицит бюджета ставит под вопрос не только способность продолжать оборону, но платить пенсии и зарплаты бюджетникам.

Энергетика и экономика ложится и, по-видимому, ляжет.

Коррупционные скандалы, по его словам, ведут к чему-то очень похожему на очередную революцию – читайте, в организационный бардак.

Шаг 4. Закрепление.

"Именно его тупое упрямство, нежелание работать над своими ошибками, его желание пользоваться коррупционной системой вместо того, чтобы бороться с ней и поставили Украину и каждого украинца в условия, когда будет нам и позорный мир, плохо отличающийся от поражения, и самое тяжелое выползание из экономического и социального кризиса. Он укреплял позицию и разворовывал ресурс на ее содержание. А так он парень стойкий, конечно. Ворует, чтобы мы победили. Не убежал-2”, — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое жесткое условие поставили Зеленскому.



