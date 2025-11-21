logo

BTC/USD

82579

ETH/USD

2695.45

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Арестович ошеломил прогнозом: как Зеленский "сдал" Украину и что ждет украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович ошеломил прогнозом: как Зеленский "сдал" Украину и что ждет украинцев

Алексей Арестович: к чему привела неуступчивость президента Владимира Зеленского и каковы последствия для Украины

21 ноября 2025, 13:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В медиаполе продолжается обсуждение контуров очередного мирного плана, якобы предложенного США.

Арестович ошеломил прогнозом: как Зеленский "сдал" Украину и что ждет украинцев

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, рассказал, к чему привела неуступчивость президента Украины Владимира Зеленского и как это повлияло на Украину. По его словам, украинцам нужно сейчас сделать одну маленькую ментальную операцию – с большими последствиями. Это, как отметил он, касается героической неуступчивости Зеленского, которая так долго вдохновляла и давала надежду. Бывший советник назвал несколько шагов.

Шаг 1. Неуступчивость относительно коварного "мирного плана Трампа/Путина", которая многим так нравилась, это та же его неуступчивость по поводу нежелания прекратить воровать на оружии, снаряжении, ПВО, энергетике и всем остальном, до чего дотянется. Хамство в Овальном кабинете — это то же хамство относительно НАБУ/САП и народных депутатов, которые нуждаются в объяснениях и принятии мер.

Шаг 2. Долгое время ваш/наш общественный договор с Зеленским выглядел так: "воруй, но не сдавай".

И вот теперь, по словам Арестовича, шаг 3 — нужно поднатужиться немного и понять, что именно это хамство и неуступчивость и сдали нас в конце концов. По его словам, ситуация в Украине выглядит так:

  • Реальный мобилизационный потенциал исчерпан.

  • Активная часть армии тает и фронт рушится.

  • Дефицит бюджета ставит под вопрос не только способность продолжать оборону, но платить пенсии и зарплаты бюджетникам.

  • Энергетика и экономика ложится и, по-видимому, ляжет.

  • Коррупционные скандалы, по его словам, ведут к чему-то очень похожему на очередную революцию – читайте, в организационный бардак.

Шаг 4. Закрепление.

"Именно его тупое упрямство, нежелание работать над своими ошибками, его желание пользоваться коррупционной системой вместо того, чтобы бороться с ней и поставили Украину и каждого украинца в условия, когда будет нам и позорный мир, плохо отличающийся от поражения, и самое тяжелое выползание из экономического и социального кризиса. Он укреплял позицию и разворовывал ресурс на ее содержание. А так он парень стойкий, конечно. Ворует, чтобы мы победили. Не убежал-2”, — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое жесткое условие поставили Зеленскому.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/7706
Теги:

Новости

Все новости