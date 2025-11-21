Арестович ошеломил прогнозом: как Зеленский "сдал" Украину и что ждет украинцев

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В медиаполе продолжается обсуждение контуров очередного мирного плана, якобы предложенного США.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, рассказал, к чему привела неуступчивость президента Украины Владимира Зеленского и как это повлияло на Украину. По его словам, украинцам нужно сейчас сделать одну маленькую ментальную операцию – с большими последствиями. Это, как отметил он, касается героической неуступчивости Зеленского, которая так долго вдохновляла и давала надежду. Бывший советник назвал несколько шагов.
Шаг 1. Неуступчивость относительно коварного "мирного плана Трампа/Путина", которая многим так нравилась, это та же его неуступчивость по поводу нежелания прекратить воровать на оружии, снаряжении, ПВО, энергетике и всем остальном, до чего дотянется. Хамство в Овальном кабинете — это то же хамство относительно НАБУ/САП и народных депутатов, которые нуждаются в объяснениях и принятии мер.
Шаг 2. Долгое время ваш/наш общественный договор с Зеленским выглядел так: "воруй, но не сдавай".
И вот теперь, по словам Арестовича, шаг 3 — нужно поднатужиться немного и понять, что именно это хамство и неуступчивость и сдали нас в конце концов. По его словам, ситуация в Украине выглядит так:
Реальный мобилизационный потенциал исчерпан.
Активная часть армии тает и фронт рушится.
Дефицит бюджета ставит под вопрос не только способность продолжать оборону, но платить пенсии и зарплаты бюджетникам.
Энергетика и экономика ложится и, по-видимому, ляжет.
Коррупционные скандалы, по его словам, ведут к чему-то очень похожему на очередную революцию – читайте, в организационный бардак.
Шаг 4. Закрепление.
