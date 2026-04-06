Військовий чесно відповів, коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні завершиться лише тоді, коли суспільство максимально об’єднається для боротьби з агресором. Таку думку висловив заступник командира 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, підполковник Костянтин Ревуцький.
Костянтин Ревуцький. Фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада
Костянтин Ревуцький під час інтерв’ю "Укрінформу" отримав питання, як він відповідає цивільним людям на питання, коли закінчиться війна в Україні.
Ревуцький також розповів про найскладніше на війні. За його словами, головна відповідальність командира полягає у тому, аби ухвалювати правильні рішення, адже кожен наказ безпосередньо впливає на життя військових.
Свою військову службу Костянтин Ревуцький розпочав як командир десантно-штурмового взводу. Під час повномасштабної війни Росії проти України він пройшов найгарячіші ділянки фронту, а підрозділ під його командуванням став одним із найрезультативніших у бригаді. Сам Ревуцький отримав звання Героя України у 27 років.
