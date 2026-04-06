Военный честно ответил, когда закончится война в Украине

Slava Kot
Война в Украине завершится, только когда общество максимально объединится для борьбы с агрессором. Такое мнение высказал заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, подполковник Константин Ревуцкий.
Константин Ревуцкий. Фото: 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада
Константин Ревуцкий во время интервью "Укринформу" получил вопрос, как он отвечает гражданским людям на вопрос, когда закончится война в Украине.
Ревуцкий также рассказал о самом сложном на войне. По его словам, главная ответственность командира состоит в том, чтобы принимать правильные решения, ведь каждый приказ оказывает непосредственное влияние на жизнь военных.
Свою военную службу Константин Ревуцкий начал в качестве командира десантно-штурмового взвода. Во время полномасштабной войны России против Украины он прошел самые горячие участки фронта, а подразделение под его командованием стало одним из самых результативных в бригаде. Сам Ревуцкий получил звание Героя Украины в 27 лет.
