Военный честно ответил, когда закончится война в Украине

Война в Украине завершится, только когда общество максимально объединится для борьбы с агрессором. Такое мнение высказал заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, подполковник Константин Ревуцкий.

Константин Ревуцкий.

Константин Ревуцкий во время интервью "Укринформу" получил вопрос, как он отвечает гражданским людям на вопрос, когда закончится война в Украине.

"Я обычно говорю: когда все, и те, кто об этом спрашивает, присоединятся к Вооруженным Силам Украины. Когда мы максимально уничтожим противника – вот тогда, возможно, что-то и закончится. А если просто сидеть и спрашивать об этом, ничего не изменится", — сказал офицер.

Ревуцкий также рассказал о самом сложном на войне. По его словам, главная ответственность командира состоит в том, чтобы принимать правильные решения, ведь каждый приказ оказывает непосредственное влияние на жизнь военных.

"Нет ничего такого, чего нельзя сделать. Сложно принять неправильное решение. Но мы и работаем, чтобы такого не было, потому что каждое решение – это, прежде всего, ответственность за личный состав", — сказал военный.

Свою военную службу Константин Ревуцкий начал в качестве командира десантно-штурмового взвода. Во время полномасштабной войны России против Украины он прошел самые горячие участки фронта, а подразделение под его командованием стало одним из самых результативных в бригаде. Сам Ревуцкий получил звание Героя Украины в 27 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда закончится война в Украине и от чего это зависит.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление о территориальных уступках для завершения войны.