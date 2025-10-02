Військовим уривається терпець: влада "провалює" рішення за рішенням

У Центрі вивчення окупації порадили мешканцям Запоріжжя тимчасово виїхати з міста, щоб перечекати у більш безпечному місці наступ Росії. Керівник Центру Петро Андрющенко пояснив, що ворог буде намагатися максимально тероризувати містян обстрілами.

Військові. Ілюстративне фото

На таку пораду відреагував мер Генічеська, воїн ЗСУ Станіслав Бунятов. За його словами, закликати мешканців Запоріжжя виїхати й перечекати наступ не складно.

“Але куди їхати? Влада за весь цей час так і не підготувала системних місць для біженців. Що говорити, якщо саме Запоріжжя під завʼязку переповнене переселенцями з півдня, Донбасу та приазовських міст”, — зазначив військовий.

Бунятов наголосив: людям кажуть: “їдьте”, але не дають відповіді куди саме, хто прийме, де жити, як виживати. За словами військового, це чергове перекладання відповідальності на плечі самих громадян.

“У той час, як держава мала б думати наперед, готувати евакуаційні програми і забезпечувати мінімальні умови для тих, хто тікає від війни. Воюйте, донатьте і бігайте з валізами з міста в місто, де “патріоти” так і чекають чергового напливу біженців, щоб підняти оренду х2”, — акцентував Бунятов.

Військовий запевнив, що немає причин поспіхом тікати з міста.

“Звісно, варто виїжджати з усіх прифронтових міст — самі бачите, яка обстановка з цими обстрілами. Але піхоти в Запоріжжі не буде в будь-якому варіанті — це точно”, — запевнив воїн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нову ініціативу народних депутатів щодо мобілізації. У Раді переконані, що грошова винагорода покращить мобілізацію в Україні.



