Військовим уривається терпець: влада "провалює" рішення за рішенням
НОВИНИ

Військовим уривається терпець: влада "провалює" рішення за рішенням

Воїн ЗСУ Станіслав Бунятов вказав на недопрацювання влади у питанні евакуації мешканців небезпечних районів

2 жовтня 2025, 23:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Центрі вивчення окупації порадили мешканцям Запоріжжя тимчасово виїхати з міста, щоб перечекати у більш безпечному місці наступ Росії. Керівник Центру Петро Андрющенко пояснив, що ворог буде намагатися максимально тероризувати містян обстрілами. 

Військовим уривається терпець: влада "провалює" рішення за рішенням

Військові. Ілюстративне фото

На таку пораду відреагував мер Генічеська, воїн ЗСУ Станіслав Бунятов. За його словами, закликати мешканців Запоріжжя виїхати й перечекати наступ не складно.  

“Але куди їхати? Влада за весь цей час так і не підготувала системних місць для біженців. Що говорити, якщо саме Запоріжжя під завʼязку переповнене переселенцями з півдня, Донбасу та приазовських міст”, — зазначив військовий. 

Бунятов наголосив: людям кажуть: “їдьте”, але не дають відповіді куди саме, хто прийме, де жити, як виживати. За словами військового, це чергове перекладання відповідальності на плечі самих громадян. 

“У той час, як держава мала б думати наперед, готувати евакуаційні програми і забезпечувати мінімальні умови для тих, хто тікає від війни. Воюйте, донатьте і бігайте з валізами з міста в місто, де “патріоти” так і чекають чергового напливу біженців, щоб підняти оренду х2”, — акцентував Бунятов.

Військовий запевнив, що немає причин поспіхом тікати з міста. 

“Звісно, варто виїжджати з усіх прифронтових міст — самі бачите, яка обстановка з цими обстрілами. Але піхоти в Запоріжжі не буде в будь-якому варіанті — це точно”, — запевнив воїн. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нову ініціативу народних депутатів щодо мобілізації. У Раді переконані, що грошова винагорода покращить мобілізацію в Україні. 




Джерело: https://t.me/stanislav_osman/9679
