Військовим уривається терпець: влада "провалює" рішення за рішенням

Кречмаровская Наталия
У Центрі вивчення окупації порадили мешканцям Запоріжжя тимчасово виїхати з міста, щоб перечекати у більш безпечному місці наступ Росії. Керівник Центру Петро Андрющенко пояснив, що ворог буде намагатися максимально тероризувати містян обстрілами.
Військові. Ілюстративне фото
На таку пораду відреагував мер Генічеська, воїн ЗСУ Станіслав Бунятов. За його словами, закликати мешканців Запоріжжя виїхати й перечекати наступ не складно.
Бунятов наголосив: людям кажуть: “їдьте”, але не дають відповіді куди саме, хто прийме, де жити, як виживати. За словами військового, це чергове перекладання відповідальності на плечі самих громадян.
Військовий запевнив, що немає причин поспіхом тікати з міста.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нову ініціативу народних депутатів щодо мобілізації. У Раді переконані, що грошова винагорода покращить мобілізацію в Україні.