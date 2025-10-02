Ворог буде максимально тероризувати велике місто: готується евакуація

Мешканцям Запоріжжя потрібно виїхати на певний час та перечекати наступ Росії.

Таку пораду містянам дав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі “Еспресо”.

За його словами, окупанти у Запоріжжі будуть влаштувати терор над цивільним населенням, подібний до того, що відбувається на Херсонщині. Він повідомив, що у певних районах міста Запоріжжя уже розпочалися тренування з евакуації.

“Це означає, що влада Запоріжжя все ж переосмислила своє бачення, бо нещодавно ще казала, що це питання не стоїть на порядку денному", — зауважив він.

Керівник Центру вивчення окупації пояснив свою пораду ситуацією у місті. Він пригадав минулий тиждень, коли ворог щодня завдавав страшних ударів по Запоріжжю всіма доступними засобами. Окупанти використовували безпілотники, авіабомби, балістичні ракети. З урахуванням ситуації, зазначив він, запоріжцям треба готуватися.

"Я не хочу нагнітати, але радив би тим, хто може виїхати на певний час, перечекати активну фазу цього російського осіннього наступу. Тому що основне завдання росіян дестабілізувати ситуацію через терор цивільного населення Запоріжжя. Це означає постійні обстріли, і це справді загроза. Потрібно щось робити та думати, що можемо запропонувати цивільним, щоб максимально їх убезпечити", — пояснив Андрющенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, в Україні, крім бойових фронтів з'являються “тилові” — де ворог буде повністю знищувати інфраструктуру. Йдеться про відстань у 20-50 км від кордону.

Спеціаліст зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що обидві сторони будуть знищувати всю інфраструктуру, щоб зробити ці території повністю непридатними для проживання, як для цивільних, так і для військових.







