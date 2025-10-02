Ворог буде максимально тероризувати велике місто: готується евакуація

Рубрики
Мешканцям Запоріжжя потрібно виїхати на певний час та перечекати наступ Росії.
Таку пораду містянам дав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі “Еспресо”.
За його словами, окупанти у Запоріжжі будуть влаштувати терор над цивільним населенням, подібний до того, що відбувається на Херсонщині. Він повідомив, що у певних районах міста Запоріжжя уже розпочалися тренування з евакуації.
Керівник Центру вивчення окупації пояснив свою пораду ситуацією у місті. Він пригадав минулий тиждень, коли ворог щодня завдавав страшних ударів по Запоріжжю всіма доступними засобами. Окупанти використовували безпілотники, авіабомби, балістичні ракети. З урахуванням ситуації, зазначив він, запоріжцям треба готуватися.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, в Україні, крім бойових фронтів з'являються “тилові” — де ворог буде повністю знищувати інфраструктуру. Йдеться про відстань у 20-50 км від кордону.
Спеціаліст зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що обидві сторони будуть знищувати всю інфраструктуру, щоб зробити ці території повністю непридатними для проживання, як для цивільних, так і для військових.