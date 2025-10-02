Враг будет максимально терроризировать большой город: готовится эвакуация

Рубрики
Жителям Запорожья нужно выехать на время и переждать наступление России.
Обстрел. Иллюстративное фото
Такой совет горожанам дал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо".
По его словам, оккупанты в Запорожье будут устроить террор над гражданским населением, подобный тому, что происходит на Херсонщине. Он сообщил, что в определенных районах Запорожья уже начались тренировки по эвакуации.
Руководитель Центра изучения оккупации объяснил свой совет ситуацией в городе. Он вспомнил прошедшую неделю, когда враг ежедневно наносил страшные удары по Запорожью всеми доступными средствами. Оккупанты использовали беспилотники, авиабомбы, баллистические ракеты. С учетом ситуации, отметил он, запорожцам нужно готовиться.
Напомним: портал "Комментарии" писал, в Украине, кроме боевых фронтов появляются "тыловые" — где враг будет полностью уничтожать инфраструктуру. Речь идет о расстоянии в 20-50 км от границы.
Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, что обе стороны будут уничтожать всю инфраструктуру, чтобы сделать эти территории полностью непригодными для проживания, как для гражданских, так и для военных.