Враг будет максимально терроризировать большой город: готовится эвакуация
Враг будет максимально терроризировать большой город: готовится эвакуация

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал об угрозе жителям Запорожья

2 октября 2025, 22:37
Автор:
Кречмаровская Наталия

Жителям Запорожья нужно выехать на время и переждать наступление России.

Враг будет максимально терроризировать большой город: готовится эвакуация

Обстрел. Иллюстративное фото

Такой совет горожанам дал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо".

По его словам, оккупанты в Запорожье будут устроить террор над гражданским населением, подобный тому, что происходит на Херсонщине. Он сообщил, что в определенных районах Запорожья уже начались тренировки по эвакуации.

"Это значит, что власти Запорожья все же переосмыслили свое видение, потому что недавно еще говорили, что этот вопрос не стоит на повестке дня", — отметил он.

Руководитель Центра изучения оккупации объяснил свой совет ситуацией в городе. Он вспомнил прошедшую неделю, когда враг ежедневно наносил страшные удары по Запорожью всеми доступными средствами. Оккупанты использовали беспилотники, авиабомбы, баллистические ракеты. С учетом ситуации, отметил он, запорожцам нужно готовиться.

"Я не хочу нагнетать, но советовал бы тем, кто может уехать на определенное время, переждать активную фазу этого российского осеннего наступления. Потому что основная задача россиян дестабилизировать ситуацию через террор гражданского населения Запорожья. Это означает постоянные обстрелы, и это действительно угроза. Нужно что-то делать и думать, что мы можем предложить гражданским, чтобы максимально их обезопасить", — объяснил Андрющенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в Украине, кроме боевых фронтов появляются "тыловые" — где враг будет полностью уничтожать инфраструктуру. Речь идет о расстоянии в 20-50 км от границы.

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, что обе стороны будут уничтожать всю инфраструктуру, чтобы сделать эти территории полностью непригодными для проживания, как для гражданских, так и для военных.





Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zaporizhtsyam-treba-gotuvatisya-potribno-viikhati-na-pevniy-chas-i-perechekati-aktivnu-fazu-rosiyskogo-osinnogo-nastupu-andryushchenko
